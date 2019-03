Los alcaldes de Terroba y Soto en Cameros enfrentados por las obras de mejora del camino a Treguajantes

El alcalde de Terroba, del Partido Riojano, acusa al de Soto en Cameros, del Partido Popular, de querer hacer “como sea” la mejora del camino a Treguajantes por puro interés electoral. A su juicio, el proyecto incluye obras superficiales que no mejoran la seguridad de la pista forestal y no permiten que circulen dos coches a la vez, al no contemplar la ampliación de la plataforma.

Según José Antonio Íñiguez, alcalde de Terroba, incluso enviaron un documento con mejoras al proyecto inicial, ya que se comparte la preocupación por el acceso a Treguajantes, para cuya mejora el Ayuntamiento de Soto firmó un convenio con el Gobierno de La Rioja. Iñiguez asegura que, ni el Ayuntamiento, ni los vecinos del municipio, están en contra de la mejora del camino, pero piden que se haga bien.

La pista de acceso a Traguajantes, que depende de Soto, tiene una longitud de 5,1 kilómetros, con una distancia de 2,4 kilómetros que afecta a Soto en Cameros y de 2,7 kilómetros a Terroba.

Días atrás, el alcalde de Soto en Cameros, Pedro Cristóbal, criticó la actitud de su homólogo en Terroba, quien "impide la ejecución" de unas obras de mejora del acceso al núcleo urbano de Treguajantes solo "con la única intención de perjudicar a Soto, a sus vecinos y, por extensión, al Camero Viejo. Debido a que parte de la actuación se ejecuta en Terroba deberíamos tener el permiso de dicho Ayuntamiento para poder hacer la obra concreta, pero el alcalde de la localidad no concede el permiso necesario para comenzar las obras".

El alcalde de Terroba, además, ha afirmado que el Gobierno regional ha condicionado la firma de un convenio para la ejecución de viviendas sociales en su localidad a esa autorización firmada para ejecutar las obras del camino de Treguajantes.