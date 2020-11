Los actos vandálicos en Logroño son "un reflejo del tipo de educación que se ha impuesto en los últimos años"

Tras lo vivido en Logroño, Haro y Nájera, y en otros muchos puntos de España, con violentas protestas por las restricciones impuestas tras la expansión del coronavirus, la pregunta que muchos nos hemos hecho es ¿qué lleva a algunos jóvenes a participar en actos violentos y vandálicos como los del pasado fin de semana?.

Para ello, nos hemos puesto en contacto con María Campo Martínez, Licenciada en Pedagogía y profesora del Máster en Orientación Familiar de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). Ella lo tiene claro: es un reflejo del tipo de educación superpermisiva que se ha impuesto en los últimos años.

La profesora del Máster en Orientación Familiar de la UNIR ha considerado "injusto que acusemos a los adolescentes" de la expansión de la pandemia, "cuando hay muchísimos adultos que tampoco están cumpliendo con las medidas que se tienen que cumplir".

Según María Campo, a los adolescentes les caracteriza "la rebeldía y el egocentrismo propio de la etapa. No son capaces de ver mas allá, ellos ven su presente, no ven las consecuencias sobre los demás, porque viven en su ego; no ven las consecuencias futuras, porque viven en su presente".

Campo ha apostado por un punto medio, sin culpabilizar pero trabajando la responsabilidad en sus relaciones sociales. "Necesitan salir, pero hay que educarles en la responsabilidad", ha dicho. Y para "compensar" que no puedan verse como antes ha abogado por la tecnología; aunque, eso sí, "con control".

Ha considerado que "la clave" que es importante transmitir a los padres es que "socializar no implica estar con muchas personas", pueden relacionarse con su grupo burbuja y apoyarse en las nuevas tecnologías, porque "necesitan comunicarse con sus iguales, pero puede ser de muchas maneras".