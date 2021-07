El 50% de los abandonos de perros y gatos se concentra en los meses estivales

El 50% de los abandonados de perros y gatos se concentra en los meses estivales. El abandono de animales de compañía constituye un año más el principal problema de bienestar de los animales de compañía en España.

En 2020 llegaron a los centros de acogida de animales de compañía de España alrededor de 162.000 perros y 124.000 gatos. Los ingresos de perros en centros de acogida caen un 11,5% en comparación con 2019.

El descenso en la llegada de perros podría deberse principalmente a un menor número de perros perdidos en 2020. La llegada de gatos a centros de acogida en 2020 es comparable a la registrada en el año anterior.

A pesar de las restricciones sobre la movilidad y del impacto negativo de la pandemia en la economía, la adopción de animales de compañía por parte de familias españolas aumenta ligeramente.

Un estudio publicado por la Fundación Affinity en 2021, sobre el impacto de la pandemia en los animales de compañía, indica que, en contra de la percepción popular, los perros pasearon menos tiempo durante los períodos de confinamiento.

La asociación Red Ayuda Animal manda un mensaje ante la llegada de las vacaciones: ¡No me abandones por unas vacaciones!

Hoy en día, cada vez más, hoteles, apartamentos, casas rurales o campings admiten mascotas. Así que hay muchas opciones. Además, hay playas habilitadas para que puedan disfrutar del verano. En este sentido, son numerosas las peticiones para que se amplíe su número y también sus características.

En cualquier caso, si no te puedes llevar a tu compañero de vida o prefieres que no vieja al considerarlo más adecuado, déjale en una residencia canina o con algún familiar pero no le abandones.

El microchip es un elemento obligatorio implantado en el sistema español desde la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, donde establece en su artículo 17.1 que "los perros y gatos deberán ser identificados individualmente mediante sistema de identificación electrónica normalizado, implantado por veterinario, dentro del plazo máximo de tres meses desde su nacimiento".

Según datos de la Fundación Affinity en 2020, de los 280.000 animales rescatados en protectoras, sólo el 28% de los perros y el 4,3% de los gatos disponian de microchip. Y el 15% de los animales fueron devueltos a sus dueños.