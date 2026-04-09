Logroño se transforma en Valencia y vive un intenso fin de semana fallero con un retorno económico estimado de 1,5 millones de euros

Vista general de la falla municipal 'Hope', cuya figura principal es Charles Chaplin caracterizado de soldado, durante la decimoctava mascletà de las Fallas 2026 en la plaza del Ayuntamiento de València, a cargo de Pirotecnia Caballer FX, de Moncada (Valencia)

Este fin de semana, del viernes 10 al domingo 12 de abril, Logroño se sumerge en la cultura valenciana para celebrar una auténtica fiesta fallera. La capital riojana ha sido designada Ciudad Fallera 2026 por la asociación Falliers Pelle Mont, un evento que trae consigo el esplendor de las Fallas de Valencia. Se espera la participación de unas 3.500 personas procedentes de Valencia, que se darán cita en el aparcamiento de Valbuena, el escenario principal de las celebraciones.

Un programa repleto de tradición

La programación pretende recrear un fin de semana fallero completo, con actos que van desde la plantà y cremà de una falla hasta paellas, fideuás, horchata y música. Según ha explicado Laura Rivas, concejala de Festejos, es una oportunidad única. "Si alguna vez hemos tenido esa necesidad o esa curiosidad de poder acercarnos a las fallas y no hemos podido, pues las fallas han venido", ha señalado la concejala, destacando que ciudades como Ávila o Granada ya han acogido el evento.

Si alguna vez hemos tenido esa necesidad o esa curiosidad de poder acercarnos a las fallas y no hemos podido, pues las fallas han venido"

Las actividades comienzan el viernes con la plantà de la falla y las visitas de colegios, seguidas de un pasacalle de falleras por el centro. El sábado será el turno de la mascletà en la plaza del Ayuntamiento a mediodía, y después se repartirán 4.000 raciones de fideuá. El domingo, el día grande, incluye un desfile de Moros y Cristianos, otra mascletà y una paella gigante, para culminar con la cremà del monumento sobre las nueve de la noche.

Una programación que puedes consultar en la web del Ayuntamiento de Logroño.

Ayuntamiento de Logroño Presentación del evento en Logroño

Un impulso económico y cultural

Más allá de la fiesta, el evento supone un importante impulso para la ciudad. El Ayuntamiento de Logroño estima un retorno económico de 1,5 millones de euros en hostelería y comercio, con más de 500.000 euros solo en concepto de hospedaje. "Vimos que es una oportunidad para dinamizar nuestra ciudad y para que también compartamos nuestra cultura", ha afirmado Rivas sobre la decisión de acoger el evento.

La concejala también ha subrayado el intercambio cultural que se producirá, ya que los visitantes valencianos conocerán la gastronomía y los vinos de La Rioja. Rivas ha destacado el carácter abierto de los logroñeses, convencida de que la experiencia será positiva para todos. "Creo que todo el mundo que nos visita se va enamorado de Logroño", ha comentado.

Todo el mundo que nos visita se va enamorado de Logroño" Laura Rivas Concejal de Festejos del Ayuntamiento de Logroño

El acceso al recinto principal, que estará vallado, será gratuito para todos los riojanos. Únicamente se solicitará el DNI para llevar un registro y controlar el aforo en la carpa. Tanto la concejala como la organización esperan que el tiempo acompañe para que sea un fin de semana fallero espectacular y un acontecimiento especial para Logroño.