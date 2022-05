Logroño reformula las ayudas al emprendimiento y la creación de microempresas tecnológicas innovadoras

El Ayuntamiento de Logroño presenta un nuevo programa de ayudas al emprendimiento y la creación de microempresas tecnológicas innovadoras. En la anterior edición se recibieron menos solicitudes de las previstas y ninguna de ellas se centró en La Villanueva a pesar de que era una prioridad para la Ayuntamiento. Finalmente se otorgaron 43 concesiones.

El Ayuntamiento de Logroño destinará 240.000 euros para financiar proyectos emprendedores y microempresas tecnológicas innovadoras que inicien su actividad económica entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022, y se instalen en la capital riojana, sobre todo en las zonas del centro histórico y de la Villanueva.

La concejala de Hacienda y Economía, Esmeralda Campos, ha presentado, este lunes, en una rueda informativa, esta convocatoria de ayudas, que podrán oscilar entre los 3.500 y 7.000 euros. Campos ha detallado que 150.000 euros irán destinados a aquellos proyectos tradicionales que tengan un plan de negocio y desarrollo basado en una iniciativa innovadora.

Las ayudas de esta modalidad, ha indicado, serán de un máximo de 3.500 euros para aquellas microempresas y autónomos que cumplan los requisitos establecidos, aunque esta cantidad se podrá incrementar en 500 euros en aquellos proyectos en los que la nueva actividad económica se ubique en el centro histórico de Logroño.

Esta zona, ha recordado, está delimitada por las calles Avenida de Navarra, Avenida de Viana, San Gregorio, Norte, Once de Junio, Muro de Bretón de los Herreros, Muro de la Mata, Muro de Cervantes y Muro del Carmen. Asimismo, la concejala ha detallado que el Consistorio destinará 90.000 euros para la creación de microempresas de carácter tecnológico innovador, que "estén acordes con las estrategias llevadas a cabo en este sentido por el Ayuntamiento de Logroño".

Las ayudas para estas empresas, ha precisado, serán de un máximo de 5.000 euros, aunque esta cuantía se incrementará en 2.000 euros en aquellos supuestos en los que la nueva actividad económica se ubique en el barrio de la Villanueva. Este barrio está situado entre las calles Rodríguez Paterna, Avenida de Navarra, Muro de Cervantes y Avenida de Viana. Ha recordado que las cuantías que se dieron el año pasado fueron más bajas para las empresas de sectores más tradicionales y más alto para las tecnológicas de la zona de la Villanueva, pero este año "se ha compensado para destinar más dinero a las iniciativas tradicionales, ya que se recibieron pocas solicitudes para poner empresas en el barrio de la Villanueva". Este programa, ha subrayado, facilita los medios para impulsar nuevos proyectos de emprendimiento y la expansión del tejido empresarial logroñés; además de poner especial interés en aquellas empresas cuyo planteamiento y plan de negocio se base en la innovación, "clave para diferenciarse del resto en cualquier mercado o sector de actividad".

Por otra parte, Campos ha indicado que estas ayudas son compatibles con otras subvenciones concedidas desde otras administraciones o entes públicos o privados, aunque, la suma de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad no podrá ser superior al 100 % del coste de la actividad apoyada.

Las personas que quieran acceder a estas ayudas no deberán haber ejercido por cuenta propia la actividad económica objeto de la solicitud, ya sea de forma individual o societaria, en los últimos tres años, antes de la fecha de puesta en marcha de la actividad solicitada. Además, las empresas deberán ser de nueva creación jurídica y económica, por lo que no se admitirá la modificación o la ampliación de actividades frente a las ya existentes ni la transformación jurídica de la empresa, ha apuntado. "El Ayuntamiento quiere apostar firmemente, no solo por el compromiso de crear ciudad y riqueza para la ciudadanía, sino también porque detrás de todos estos proyectos empresariales hay mucho esfuerzo, ilusión depositada y grandes sueños personales", ha concluido.