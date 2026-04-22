Logroño premia el talento del vino, la historia, el comercio y el fútbol con las insignias de San Bernabé

El Ayuntamiento de Logroño ha anunciado los galardonados con las Insignias de San Bernabé 2026. Los premiados son la presidenta del Consejo Regulador de la DOCa Rioja, Raquel Pérez Cuevas; la historiadora Teresa Álvarez Clavijo; la comerciante Rosa Grandes; y la leyenda del fútbol Agustín 'Tato' Abadía. La entrega de estos reconocimientos se celebrará el próximo 10 de junio en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. La portavoz del equipo de Gobierno, Celia Sanz, ha señalado que con estas insignias "la Corporación Municipal reconoce sus trayectorias personales, profesionales y su dedicación y trabajo por la ciudad de Logroño".

Perfiles de los galardonados

Raquel Pérez Cuevas ha hecho historia al ser la "primera mujer en ostentar el cargo de presidenta del Consejo Regulador de la DOCa Rioja" en sus más de cien años de historia. Además de su rol en entidades como el Grupo Rioja, es Consejera Delegada de Ontañón Familia, un proyecto que en 1998 estableció en Logroño una Bodega Museo. Su trayectoria, marcada por el liderazgo y la capacidad de diálogo, ha sido reconocida con premios como el 'Premio Mercurio Ejecutivo' en 2018.

Ayuntamiento de Logroño Raquel Pérez Cuevas

Teresa Álvarez Clavijo es definida como una "infatigable investigadora del pasado logroñés" y la máxima autoridad en el siglo XVI de la ciudad. Miembro del Consejo Superior del Patrimonio Cultural de La Rioja desde 2001, su tesis doctoral es una obra de referencia. Sanz ha destacado que es "Imprescindible para comprender la ciudad" gracias a su labor como divulgadora y docente.

Ayuntamiento de Logroño Teresa Álvarez Clavijo

El valor del trabajo y el comercio local

Rosa Grandes León representa una vida dedicada al comercio logroñés. Durante más de 40 años, ha sido un referente en el trato al público en comercios textiles emblemáticos como Amadel y, posteriormente, Marisol. La portavoz la ha descrito como "una cortijana que representa el valor del trabajo cotidiano bien hecho, que pone rostro al comercio textil tan importante en nuestra ciudad y que forma parte de ese particular micromundo de la calle Portales".

Ayuntamiento de Logroño Rosa Grandes León

Finalmente, Agustín 'Tato' Abadía es homenajeado como "una leyenda y un emblema" del fútbol local. Mítico jugador del C.D. Logroñés durante diez temporadas, fue clave en el ascenso del equipo a Primera División. Tras su retirada, ha seguido vinculado al club como entrenador y director deportivo. Actualmente, regenta junto a su mujer el negocio La Casa de los Quesos en el centro histórico.

Ayuntamiento de Logroño Agustín Abadía Plana

El acto institucional de entrega de estas distinciones tendrá lugar el próximo 10 de junio.