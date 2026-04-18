Logroño pone a la venta ocho parcelas municipales para construir casi 250 nuevas viviendas libres: Las zonas de la capital riojana donde podrían ubicarse

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado en Junta de Gobierno Local la enajenación de ocho parcelas proindivisas de propiedad municipal repartidas por toda la ciudad. En ellas se podrían construir cerca de 250 viviendas libres. La concejala de Servicios Sociales y Vivienda, Patricia Sáinz, ha calificado la decisión como "buenas noticias" y ha recordado que la iniciativa forma parte de un programa de actuaciones en materia de vivienda que el consistorio puso en marcha en 2024, con el que se prevé la creación de unas 400 viviendas en la ciudad.

Aumentar la oferta de vivienda

Patricia Sáinz ha añadido que "trabajando con el patrimonio municipal se busca aumentar la oferta de vivienda, imprescindible para dar respuesta a esta necesidad social facilitando el acceso a una vivienda digna y adecuada, libre o protegida, en alquiler o en compra". En este marco, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la venta de los porcentajes municipales en estos ocho terrenos por un importe total de 11.813.785,69 euros (IVA incluido).

Trabajando con el patrimonio municipal se busca aumentar la oferta de vivienda imprescindible para dar respuesta a esta necesidad social" Patricia Sáinz Concejal de Servicios Sociales y Vivienda

Las ocho parcelas a la venta

Las futuras viviendas, ha precisado la edil, "tendrán carácter libre ya que estos terrenos no están sujetos a ningún régimen de protección pública". Las parcelas se encuentran en diferentes zonas de la ciudad como El Campillo, Valdegastea, La Guindalera, Avenida de Burgos y Lobete. Entre los lotes destacan por número de viviendas estimadas una parcela en El Campillo para 64 pisos, con un presupuesto base de licitación de 4,39 millones de euros, y otra en Valdegastea para 50 viviendas, con una licitación de 3,5 millones.

Europa Press Logroño saca a enajenación 8 parcelas por toda la ciudad en las que se podrían construir cerca de 250 viviendas libres

Tendrán carácter libre ya que estos terrenos no están sujetos a ningún régimen de protección pública" Patricia Sáinz Concejal de Servicios Sociales y Vivienda

Plazos y penalizaciones

La enajenación se realizará mediante procedimiento abierto y tendrá el alza en el tipo de licitación como único criterio de adjudicación. Con el objetivo de que la edificación se realice a corto plazo, el pliego establece que el comprador "deberá solicitar la correspondiente licencia de edificación en el plazo de 3 años".

El incumplimiento de este plazo implicará penalidades progresivas. Trascurridos tres, cuatro y cinco años se aplicará una penalización del 10% del precio de adjudicación por cada año. Si a los seis años no se ha solicitado la licencia, el consistorio recuperará la propiedad, devolviendo el 50% del importe abonado por el licitador. Al formar parte del Patrimonio Municipal del Suelo, si las parcelas no se venden, podrán enajenarse por procedimiento negociado.