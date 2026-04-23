Logroño instala cámaras con inteligencia artificial para reforzar su seguridad: Seis cámaras en la Pasarela del Ebro, cortada al tráfico peatonal

El Ayuntamiento de Logroño ha comenzado este jueves la instalación de varias cámaras inteligentes de videovigilancia en la ciudad. Esta iniciativa se enmarca en el Proyecto Retech de Gemelos Digitales de Seguridad Ciudadana. Los primeros trabajos se centran en la Pasarela del Ebro, donde se colocarán seis de estas cámaras, lo que ha obligado a cortar el tránsito peatonal durante el jueves y el viernes para realizar el cableado.

A finales del año pasado, el consistorio adjudicó la primera fase de este proyecto por casi 400.000 euros, financiados con fondos europeos. Este contrato incluye la instalación de un total de 21 nuevas cámaras que permitirán desarrollar simulaciones preventivas mediante inteligencia artificial. Además, se creará un nuevo software para integrar estas cámaras con las ya existentes y así aumentar la seguridad pública.

Puntos estratégicos de vigilancia

Los dispositivos de esta primera fase se instalarán en ubicaciones clave de la ciudad. Concretamente, estarán en el entorno de la Biblioteca Rafael Azcona, el Puente de Piedra, la pasarela peatonal del Ebro, el polígono industrial de Las Cañas y la Torre de Logroño. Desde estos puntos se controlarán también fenómenos meteorológicos o posibles incendios.

Tras completar esta primera adjudicación, el Ayuntamiento tiene previsto lanzar un segundo lote para la instalación de otras 32 videocámaras. Sin embargo, esta nueva fase se financiará íntegramente con presupuesto municipal, sin fondos europeos.