El PP de Logroño exige a Hermoso de Mendoza que explique por qué las obras de Cien Tiendas siguen paradas

El concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Logroño, Pablo Santaolalla, ha desvelado hoy que el Gobierno local levantó a principios del mes de febrero la suspensión de las obras de las Cien Tiendas.

Ejecutivo local y COTODISA, la empresa adjudicataria de las obras, han firmado el acta de levantamiento de la suspensión que se había fijado hasta el 31 de enero, pero no hay actividad alguna en la zona.

Mayte Arratia, comerciante Cien Tiendas Logroño: "Una zona que podría ser un Ferrari es un patinete eléctrico" Mayte Arratia, gerente del estudio 'May Deco', denuncia que las obras siguen paradas y los comerciantes no saben cómo van a acabar ni cuándo. Habla de frustración Logroño 14 feb 2023 - 14:42

“La realidad es que las obras están paradas, no hay nadie trabajando, y hay una absoluta falta de información sobre lo que está sucediendo a vecinos y comerciantes. Los negocios sufren las consecuencias de la mala gestión del Ejecutivo local y reclaman información para poder planificar las compras de los productos, el personal que necesitan, prever la tesorería, los pagos a los proveedores, los impuestos”, ha señalado Santaolalla.

El concejal popular ha denunciado el oscurantismo permanente del Gobierno local respecto a esta situación ya que se le ha preguntado en las Comisiones Informativas pero no ha facilitado información alguna. “Exigimos que se den respuestas, ¿por qué la empresa no está trabajando si se ha levantado la suspensión de las obras? ¿En qué situación está ahora mismo la negociación entre el Ayuntamiento y COTODISA?. ¿Cómo es posible que las obras lleven suspendidas desde mediados de diciembre y el Ayuntamiento no presente una propuesta a COTODISA hasta principios de febrero?” ha cuestionado Santaolalla.

“El despropósito de gestión de estas obras por parte del Gobierno de Hermoso de Mendoza va en aumento evidenciando su incapacidad para resolver esta situación ni ofrecer a los comerciantes de la zona el apoyo que precisan”, ha añadido el concejal popular.

Los populares han recordado que el pasado 11 de febrero se cumplieron ya 7 meses desde el inicio de las obras, un mes más del plazo previsto y solo se ha ejecutado menos del 30%.

Desde el inicio de las mismas en julio de 2022 se han ido sucediendo los incumplimientos de plazos, las quejas de vecinos, comerciantes, hosteleros y trabajadores de la zona y los problemas en la seguridad y en la accesibilidad, caídas, falta de iluminación, cortes de suministro y de calefacción, mala ejecución con baldosas sueltas, rotas…

Problemas que se han venido denunciando desde el PP y por parte de vecinos y comerciantes. En este sentido han recordado que desde Grupo Municipal Popular han ido avisando de los problemas, se han realizado propuestas e incluso se presentó una moción en el pleno del día 12 de enero para tomar medidas urgentes para terminar las obras de las Cien Tiendas: resolución pactada o traspaso del contrato, ejecución por fases, información permanente a vecinos y comerciantes, exenciones y rebajas fiscales…”pero el Gobierno local votó en contra”.

Desde el PP han insistido en la necesidad de aplicar exenciones fiscales a los negocios afectados por las obras que están atravesando una situación muy complicada.