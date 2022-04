El PP de Logroño "desvela que el Gobierno local duplica la cuantía del préstamo para inversiones"

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Logroño denuncia que el Gobierno local haya pedido un préstamo de 14 millones de euros, cifra que, en primer lugar, "duplica la cuantía que, por consenso, se venía solicitando en estos préstamos, lo que significa más endedudamiento", y que, además, "se prevé destinar en parte a inversiones que supuestamente estaban financiadas con Fondos UE".

Como ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Logroño, Conrado Escobar, "el pasado 1 de abril en una Junta de Gobierno extraordinaria se aprobó la licitación de un préstamo de 14 millones de euros para financiar parte de las inversiones previstas para 2022, se trata del doble de la cantidad que habitualmente se solicitaba para hacer frente a inversiones".

"En primer lugar tenemos que denunciar de nuevo la falta de transparencia con la que actúa el Ejecutivo socialista ya que no se ha informado de este acuerdo ni a los medios informativos ni a los grupos de la oposición", ha afirmado Escobar, quien ha afirmado que "se trata de una decisión imprudente para la hacienda municipal y que además rompe de nuevo compromisos adquiridos en acuerdos plenarios previos". "Esta operación va incrementar en 10 puntos el índice de endeudamiento municipal, ascendiendo a 61,64% lo que se va acercando peligrosamente a los límites aconsejables de prudencia financiera.

"Es una operación legal, si, pero imprudente", ha explicado el portavoz 'popular'. Por ello, ha lamentado "la incapacidad de gestión del Gobierno local es preocupante, el Gobierno de Hermoso de Mendoza sube el préstamo para cuadrar un presupuesto que no han sido capaces de realizar adecuadamente" y ha advertido que "se coloca en un lugar comprometido de endeudamiento, según los márgenes de la UE". Escobar ha detallado que el endeudamiento municipal se había incrementado al hacer frente en el año 2021 al obligado pago de los compromisos derivados de las obras del soterramiento del ferrocarril. Ha recordado, igualmente que "en el pleno municipal de noviembre de 2016 se aprobaron con una amplia mayoría, en concreto, de PP, PSOE y Cs, una serie de compromisos para no poner en riesgo el futuro económico de las Corporaciones siguientes y basados en el estudio económico-financiero elaborado por la Intervención General del Ayuntamiento". Entre estos compromisos, ha apuntado, figuraba una limitación en el préstamo que pudiera solicitar el Ayuntamiento y ha citado textualmente que "el Ayuntamiento de Logroño al objeto de mantener un volumen de inversión razonable financiada con préstamo suscribirá en los ejercicios 2017 a 2032 un importe aproximado de 7,5 millones de euros anuales". "Así -ha añadido el portavoz municipal 'popular'- se ha venido actuando por la Corporación anterior, limitando los préstamos además de ir reduciendo el endeudamiento. El 1 de enero de 2019 el porcentaje de deuda se dejó en un 36,5%, muy por debajo del límite legal aconsejado del 75%. El préstamo que piden ahora dejará endeudamiento hasta el año 2032". Escobar ha apuntado, además, que más de 5,3 millones de euros del préstamo solicitado es para financiar diferentes proyectos que en teoría van a recibir Fondos Europeos Next Generation, para actuaciones como la de las Cien Tiendas, Mercado de San Blas, áreas pacificadas o plataforma electrónica. "¿Tiene el Gobierno local dudas sobre si finalmente van a ser capaces de recibir la financiación europea?", se ha preguntado el portavoz popular.