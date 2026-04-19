Logroño destina más de 1,4 millones de euros para el suministro de gas municipal

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Logroño ha dado luz verde este miércoles al expediente de contratación del suministro de gas. La adjudicación cuenta con un importe total de 1,43 millones de euros y garantizará el servicio en las diferentes dependencias municipales durante dos anualidades, concretamente hasta el 30 de abril de 2027.

Un contrato a través de la FEMP

Según ha detallado la portavoz del Gobierno municipal, Celia Sanz, el consistorio logroñés se adhirió en febrero de 2021 a la Central de Contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Esta adhesión permite al ayuntamiento beneficiarse de un acuerdo marco licitado por la federación para sus asociados, distribuido por lotes geográficos.

Este sistema de racionalización de la contratación está al servicio de las entidades locales asociadas. Su principal objetivo es lograr la mejor oferta para el suministro de gas natural de los espacios municipales. Entre sus ventajas, destaca la simplificación en la búsqueda de proveedores, una gestión que la FEMP asume a través de un proceso público de licitación.

Detalles de la adjudicación

En el marco de este acuerdo, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente por un importe exacto de 1.434.073,40 euros. Este presupuesto cubrirá el abastecimiento durante dos periodos. El primero abarca del 1 de mayo al 30 de noviembre de 2026, mientras que el segundo se extenderá del 1 de diciembre de 2026 al 30 de abril de 2027.