Una "auto enmienda" por importe de 7,5 millones de euros al presupuesto del Ayuntamiento de Logroño para 2021. Así ha definido este lunes el portavoz del Grupo Municipal Popular, Conrado Escobar, algunos de los asuntos económicos que se van a llevar al pleno del próximo jueves por parte del equipo de gobierno local.

Como ha subrayado Escobar en COPE Rioja, estos expedientes que se van a debatir en la sesión plenaria -la liquidación del presupuesto de 2020, la incorporación de remanentes y varios expedientes de modificación del presupuesto de 2021- "son la demostración de la mala gestión presupuestaria que está llevando a cabo el Gobierno socialista encabezado por Hermoso de Mendoza".

Por un lado, se ha referido a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2020 "que se ha cerrado con un superávit de 25 millones de euros, 61 millones de euros que no se han ejecutado de un presupuesto de 178 millones de euros y 15,3 millones de euros de remanentes de tesorería para gastos corrientes. Estas cifras -ha añadido Escobar- ratifican la nefasta gestión de este Gobierno local que está paralizando nuestra ciudad y que no atiende las necesidades reales que ahora mismo tienen los vecinos. 61 millones no ejecutados de un presupuesto de 178 millones, 17 millones de euros pendientes de pago a 31 de diciembre, entre ellos 600.000 euros de ayudas COVID, 61.000 euros para asociaciones comerciales o los beneficiarios de las ayudas de libros".

Para los populares resulta "inaceptable que contando con estos remanentes el Gobierno local no haya sido capaz de ofrecer a los autónomos y pequeños empresarios de nuestra ciudad las ayudas económicas que precisaban en un año muy duro para todos ellos como consecuencia de la pandemia sanitaria por la COVID-19. La realidad del primer presupuesto gestionado en su totalidad por el Gobierno de Hermoso de Mendoza es que se ha quedado sin ejecutar el 20% del gasto corriente, el 17% de las subvenciones y el 73% de las inversiones previstas".