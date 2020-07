El PP de Logroño critica la improvisación del programa 'Calles Abiertas' con Vara de Rey como último ejemplo

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Logroño, Conrado Escobar, denuncia "la ausencia de políticas de accesibilidad en las intervenciones que el Gobierno local está ejecutando en el marco del programa Calles Abiertas".

“Desde el Grupo Municipal Popular entendemos que es necesario apostar por una verdadera política de movilidad urbana sostenible, una política integradora y que responda a la realidad diaria de nuestra ciudad, un modelo basado en la convivencia. Desgraciadamente, las actuaciones que se están ejecutando fundamentalmente en el centro de la ciudad no responden a este espíritu integrador que debe tener la movilidad urbana”, ha señalado Escobar.

Los populares han denunciado que, uno de los aspectos que no se está teniendo en cuenta, es el de la accesibilidad en las actuaciones, “es imprescindible asegurar la accesibilidad universal en nuestra ciudad. Frente a la planificación y el orden que representan los proyectos que se elaboran con perspectiva de integrar, nos encontramos con la confusión y el caos en el que se está convirtiendo la ciudad tras las actuaciones improvisadas del Gobierno local”.

Se está produciendo una invasión anárquica y desordenada de las calles, con pinturas, bolardos y otros elementos de ornamento público que está consiguiendo que las propias calles sean barreras para ciertos colectivos que tienen reducida su movilidad, que pone en peligro la integridad de los peatones, especialmente los más frágiles, como las personas con discapacidad física e intelectual, las personas mayores y los niños y niñas, que están siendo expulsados del espacio público.

La calle Vara de Rey, ha ejemplificado el portavoz popular, “ahora es un constante experimento, un monumento a la improvisación y a la polémica, cuando no debería de ser así" y, además, "tiene un flujo comercial que pasa por malos momentos”.

Escobar ha denunciado que no se ha tenido en cuenta al colectivo de discapacidad y no se les ha incorporado a los grupos de trabajo que supuestamente se han creado para tomar las medidas de intervención en las calles. “Esto conlleva un daño colateral hacia las personas con discapacidad y supone una pérdida de derechos respecto a la situación anterior a la pandemia que da lugar a una discriminación y que no se les coloque en una situación de igualdad de condiciones”.

Los populares han reclamado al Gobierno local que convoque con carácter urgente el Consejo Municipal de Discapacidad para poder abordar las necesidades de las personas con discapacidad física e intelectual y colectivos como personas mayores o niños en las intervenciones de movilidad urbana. Asimismo, exigen que se active la figura del Inspector de Accesibilidad municipal para que informe sobre si las medidas adoptadas cumplen o no la normativa al respecto.