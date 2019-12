Logroño, capital de la Copa del Rey

Pues ya tenemos aquí la esperada semana, tres equipos de primera división estarán en los tres próximos días en La Rioja. El primero de ellos será el Eibar dirigido por un ex del CD Logroñés, como Mendilibar, que hoy estará a partir de las 19:00 de la tarde en banquillo del campo municipal de Las Gaunas, enfrente la SD Logroñés. El conjunto armero no está en su mejore momento en la Liga, que es lo realmente importante, pero no quieren sacrificar esta nueva Copa del Rey. Mendilibar se trae a Logroño a la base de su primera plantilla que completará con algunos hombres del filial. La nueva Copa es ilusión y sorpresa, mucho más cuando se disputa a partido único. Enfrente la Sociedad Deportiva, segundo en la clasificación de la Tercera División y sabedores que hoy se cobran un importante premio por saltar al campo para disputar este partido. La ilusión y las ganas son capaces de todo. Ojalá se vea un buen ambiente en el Municipal.

Mañana seguirá la ilusión con el partido del Comillas que recibe, también en Las Gaunas, al Villarreal.

Que vienen, que vienen ........

Y si .....? pic.twitter.com/gfGHmpK8xN — Comillas CF Logroño (@ComillasCF) December 16, 2019

El jueves, en Calahorra, la Peña Azagresa se medirá en la Planilla al Celta de Vigo. El Haro buscará también el jueves estar en un nuevo bombo, viajará el jueves hasta Cataluña para medirse a la Llagostera.