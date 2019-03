'Logroño en 100 fachadas', una exposición de Taquio Uzqueda en el Centro Fundación Caja Rioja-Bankia La Merced

El pintor Taquio Uzqueda (Logroño, 1950) presenta Logroño en 100 fachadas, una muestra con la que vuelve a exponerse al público 20 años después de su última retrospectiva en la capital de La Rioja. Su obra puede visitarse en el Centro Fundación Caja Rioja-Bankia La Merced hasta el 27 de abril.

“Con esta exposición, Logroño en 100 fachadas (muchas de ellas desaparecidas), quiero rendir un homenaje a ese Logroño que conocí de niño y que, como muchas cosas en la vida, van desapareciendo o mutando. Espero que esta pequeña aportación ancle esas vistas en el recuerdo”. Quien habla es Taquio Uzqueda tras el primer paseo por la exposición Logroño en 100 fachadas que puede visitarse en el Centro Fundación Caja Rioja-Bankia La Merced.

Uzqueda realizó su primera exposición en abril de 1979 en una sala que se había inaugurado a primeros de ese año en Calvo Sotelo, en la sede del extinto Frente de Juventudes. El Museo Provincial de La Rioja acogió su segunda exposición, “en la que tampoco me fueron mal las ventas” (tal y como confiesa el pintor), y precisamente en el mes de abril, pero 40 años después, vuelve a desvelarse en La Merced.

Aunque ha dibujado “desde siempre”, la primera persona que se dio cuenta de sus aptitudes artísticas fue su maestra de parvulitos en el colegio Padre Marín. “No recuerdo ni su nombre ni su cara y bien que lo siento -tenía poco más de cuatro años, pero sí recuerdo que el último día del curso me regaló una cajita de lapiceros de colores. Yo salí de clase tan “hueco” que tenía que ir apartando las aceras de Rodríguez Paterna en dirección a mi casa porque me parecía que no cabía”, detalla Taquio.

Confiesa que su primer maestro de dibujo fue su padre, a quien le gustaba mucho dibujar. “A mí me encantaba copiar los dibujos que guardaba de su época escolar. Como su trabajo le exigía pasar largas temporadas fuera de casa, en las cartas que mandaba siempre ponía un dibujo a medio hacer para que yo lo terminara, fomentando así con acierto mi pasión por dibujar. Con ocho o nueve años copié una cabeza de Cervantes que él había dibujado de niño y gané un premio en una exposición que se hizo en mi colegio”, concluye.

Es probable que sus estudios de delineante y de decorador hayan influido en su visión del arte y de los motivos que elige para pintar. O quizá cursó esas dos disciplinas académicas porque ya le atraía la arquitectura. Sea como fuere, uno de los motivos que más ha pintado es la ciudad de Logroño, con sus calles, sus casas, sus plazas…, y ha utilizado diferentes técnicas como la plumilla, aguada, acuarela, acrílico y oleo. Y lo ha hecho desde casi todos los puntos de vista posibles y con todas las luces imaginables.

La editorial riojana Siníndice presenta también el libro Logroño en 100 fachadas, un volumen que recoge las pinturas de Taquio Uzqueda se muestran en la exposición, acompañadas de textos de los diferentes alcaldes de Logroño, así como de responsables culturales de la ciudad y de otras personalidades.