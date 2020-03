¿A qué hora conviene hacer la compra?

Durante los primeros días el caos reinaba en los supermercados ante las compras masivas y descontroladas. Desde el primer momento nos aseguraron que no habría problemas de desabastecimiento. Nuestros supermercados se han preparado por seguridad de sus clientes y empleados, para protegernos frente al coronavirus.

Hemos hablado con Óscar Casado, gerente de Carrefour Berceo. Nos da algunas recomendaciones, pautas a tener en cuenta. Por ejemplo, nos cuenta cuándo es conveniente comprar. "Eviten acudir durante las primeras horas del día, es mejor que se escalonen las compras y que se produzcan en horarios distintos a los habituales", nos explica.

Desde Carrefour Berceo nos insisten en que no hay problemas de abastecimiento, "no hay que venir a primera pensando que los productos básicos se agotarán, esos productos de primera necesidad están asegurados durante todo el día":

Una vez elegido el momento para hacer la compra, y siempre con una organización previa de necesidades. Óscar Casado, gerente de Carrefour Berceo, apunta las pautas que tienes que seguir dentro del supermercado:

Lo más sensato es planificar lo que consumiremos a lo largo de la semana y hacer compras más eficientes.

Los supermercados se han convertido en los establecimientos más populares debido a esta situación. En los últimos días, hemos podido comprobar como productos básicos como el papel higiénico o la carne volaban y dejaban imágenes de estanterías vacías. Una situación que ha generado gran alarmismo entre parte de la población pese a que el Gobierno y los responsables de los supermercados han garantizado, tal y como has escuchado, el abastecimiento.

Los ciudadanos deben acudir al supermercado tomando ciertas precauciones. Los establecimientos ya han puesto en marcha medidas para controlar el aforo, facilitando así la distancia de seguridad de metro y medio entre clientes. Es muy importante seguir las recomendaciones de expertos para no ayudar a la propagación del coronavirus.

Una duda muy reiterada es si corremos peligro tocando los productos o alimentos que hay en los supermercados. El New England Journal of Medicine señalaba que el nuevo coronavirus es capaz de sobrevivir sobre superficies de acero, plástico y cartón hasta 72 horas. Es posible que haya coronavirus en algunos productos, aunque no es un escenario en ningún caso algo probable. Si quieres quedarte más tranquilo, lo más importante es que lleves siempre guantes cuando vas al supermercado. No tanto por este supuesto sino porque vas a usar carros o cestas, objetos que usan muchas personas a lo largo del día. Una vez llegues a casa, puedes limpiar los envases con un un papel de cocina humedecidos con una solución de lejía diluida.