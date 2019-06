Llega un mes de junio lleno de actividades en la Calle San Juan de Logroño

Desde este jueves 6 de junio y hasta el próximo lunes 24 de junio, festividad de San Juan, la calle San Juan de Logroño ya está preparada para dicha celebración. Y es que este año, la Asociación de la Zona de esta popular calle ha preparado actividades para todo el mes de junio.

Comenzarán este jueves 6 de junio, día en el que los visitantes tendrán la oportunidad de disfrutar de las primeras actuaciones a pie de calle. Los Dj Guatrecon y Dj Faul Mc Carteney amenizarán la zona desde las 20:30h. hasta las 22:30h.

El jueves 13 de junio continuará el buen ambiente con música de diferentes géneros. Esta vez vendrá de la mano de los conocidos Dj Jafi Marfel y el Dj Javi Vega.

Y esto solo es el previo de lo que será el plato fuerte el jueves 20 de junio, momento en el que el profesor de la Universidad de La Rioja y autor de varios libros, Bernardo Sánchez, será el encargado del pregón que a las 20:00h. dará el pistoletazo de salida a unas fiestas en las que no faltará la tradicional procesión, los talleres infantiles o las actuaciones musicales.

A las 20:30, el grupo riojano que versiona grandes temas del pop y del rock en español de los 80 y 90, Mar Cover será quien inaugure el cartel de una noche que también contará con la actuación de la banda Sirens Please.

A partir de las 21:50h., el saxofonista, Luis Herrera Sax Live, estará en diferentes localizaciones de la calle San Juan para animar el ambiente.

El viernes 21 de junio la música de The Derty Gerties será quien alegre las calles.

Y para que los más pequeños puedan disfrutar de estas fiestas, desde la asociación han organizado talleres infantiles del vino que tendrán lugar el sábado 22 y el domingo 23 desde las 13:00h. hasta las 15:00h.

La tarde del sábado 22 arrancará con la actuación del grupo The Nowhere Plan para dar paso a las 21:30h. a Sirens Please. La banda riojana de jazz tradicional, Dixiemulando, cerrará la programación el domingo 23 de junio.

Sinónimo de fiesta, pinchos y buenos vinos, no faltarán estos días los de Bodegas Proelio y Nivarius, que contribuye y colabora con su patrocinio para que esta fiesta ya consolidada, cada año pueda tener un cartel de actividades más extenso.

Y para terminar, el lunes 24 se celebrará la tradicional procesión en honor a San Juan. Será el acto final de unas fiestas ya consolidadas en la ciudad.