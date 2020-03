La petición de Elena Madorrán para salvar a nuestro comercio de barrio

Las calles están vacías y las persianas de los establecimientos bajadas. Una crisis que afectará a muchos emprendedores, a nuestros comercios de ciudad. La repercusión para nuestra economía es a día de hoy un gran enigma. Los pequeños comercios cierran y muchos de ellos piensan en la probabilidad de ruina en sus cuentas.

Son momentos de protegernos frente al coronavirus, de luchar en hospitales por los enfermos, de que cada uno hagamos lo que tenemos que hacer. La salud en nuestra prioridad y después, después ya llegará el momento de levantar nuestros negocios.

Elena Madorrán, está junto a su hermana Elisa, al frente de Ramón Óptica, recogiendo un gran legado. En estos días ha publicado un post en redes sociales en el que nos invita a que, cuando todo esto pase, vayamos a celebrarlo en esos pequeños comercios de ciudad que hoy están cerrados.

Su post termina con otro consejo, si tenemos un familiar, amigo o conocido que sea personal sanitario, no estará mal invitarle para agradecerle lo que están haciendo para salvarnos.

Ahora toca ocuparse de lo importante, ser responsable y cuidar la salud. Después, tendremos que recuperar esos negocios que hacen ciudad.

Su post publicado en Facebook es el siguiente:

"Esto de estar en casa me da para pensar mucho.

Y digo yo...¿como puede ser que el 70% de las empresas de nuestro país estén cerradas y una empresa con fiscalidad en Irlanda con sede en EEUU( no quiero darle publicidad encima) vaya a contratar 2000 personas para repartir en la península porque no dan a basto con las compras on line????

.

¿ESTAMOS TONTOS O QUE NOS PASA? ¿Tanto necesitamos en este momento comprar?

. Se que estar en casa todo el rato no es del todo divertido, pero...

¿Me puedes explicar para qué quieres.....

* un taladro?? Si la última vez que pusiste algo en la pared fue un póster de Rob Low o Samantha Fox con 4 chinchetas. La FERRETERÍA de tu barrio te estará esperando cuando ABRA.

.

* un vestido y un bolso???? Para salir al balcón por la noche o al súper una vez a la semana.? Tus tiendas de MODA y de COMPLEMENTOS pequeñas de TU CIUDAD estarán esperándote para que estés guapísima cuando ABRA.

.

* un chándal nuevo?Para ponértelo el domingo para comer y quitarte el que llevas usando toda la semana? La TIENDA de DEPORTE pequeña de TU CIUDAD estará para enseñarte las últimas novedades cuando ABRA.

.

* unos zapatos o zapatillas? Para ir de la habitación al salón? Que es todo nuestro recorrido? La ZAPATERÍA pequeña de TU CIUDAD estará esperándote cuando ABRA.

.

* un descorchador eléctrico? Si llevas para cómpratelo un año, has tenido tiempo más que de sobra y te acuerdas ahora?? La tienda de MENAJE y REGALOS pequeñas de TU CIUDAD tendrá el que has visto en su escaparate todas las veces que has pasado y no has entrado ...cuando ABRA.

.

* unas gafas de sol?? Para que no te deslumbre la luz de la lámpara del salón ??? Las ÓPTICAS pequeñas de TU CIUDAD tendrán las colecciones de este verano cuando ABRAN.

.

* ropita nueva para el niño? Para que lo vean guapo cuando le haces fotos en casa y mandarlas a la familia? la TIENDA pequeña de NIÑOS tendrá lo más bonito para que tu pequeño esté precioso cuando ABRA.

.

* una funda del móvil?? No la has cambiado en 3 años y resulta que ahora ves que está que da pena. La TIENDA pequeña de ACCESORIOS te ofrecerá un montón de opciones cuando ABRA.

.

*una lámpara ?? Se lleva lo vintage y esa bombilla te queda muy cool. La TIENDA pequeña de ILUMINACION de TU CIUDAD te asesorará cuando ABRA.

.

* Semillas para plantar frutas ecológicas? Está muy bien pero ahora los supermercados es uno de los pocos establecimientos que abren como primera necesidad. Acude al de TU CIUDAD.

..................

Así podría hacer la lista interminable.

Creo que nunca es el momento, pero ahora más que NUNCA no es momento de hacer NINGUNA COMPRA ON LINE. NO ES NECESARIO.

Nuestro comercio se va a resentir muchísimo y son muchas familias de TU CIUDAD y de TODA ESPAÑA las que vivimos de ello, por eso te pido que entre todos hagamos que las COMPRAS ON LINE se PAREN para que cuando volvamos a la normalidad las CALLES Y LOS COMERCIOS DE TU CIUDAD se llenen de gente, de alegría, de vida y así todas LAS FAMILIAS recuperemos la vitalidad y las ganas enormes de seguir luchando.

.COMPÁRTELO Y ENTRE TODOS HAGAMOS COMERCIO CIUDAD, NO ON LINE.

El comercio pequeño da VIDA a tu CIUDAD. Ahora las calles están tristes y vacías, pero pronto volveremos a llenarlas.

Y como nosotros decimos siempre....¡Seguro que nos vemos.... más sanos!"

Con este mensaje, Elena Madorrán quiere transmitir la necesidad de que, "cuando todo haya pasado, apoyemos a nuestro pequeño comercio, a nuestras pymes, a nuestros emprendores".