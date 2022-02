La Guardia Civil alerta de una nueva oleada de llamadas telefónicas de falsos técnicos de 'Microsoft'

La Guardia Civil en La Rioja alerta de nueva oleada de llamadas telefónicas de falsos técnicos de Microsoft, similares a las detectadas en 2019 y que se repiten cada cierto tiempo con un mismo patrón.

El "modus operandi" de los ciberdelincuentes se inicia con una llamada directamente en nuestro teléfono. Al contestarla, los estafadores se identifican, en inglés o español, como un servicio de soporte técnico de Microsoft. Nos informan que nuestro equipo informático está es riesgo y es necesario realizar acciones urgentemente. A continuación, nos aparece un error en el navegador web, un aparente aviso del sistema u otra ventana emergente. Junto con el texto del aviso, se facilita un número de teléfono de ayuda para solucionar el problema. Con ello quieren el control remoto de nuestros equipos.

En ambos casos los estafadores intentan asustarnos, haciéndonos creer que nuestro equipo está infectado, está siendo utilizado por personas ajenas para cometer delitos o está en riesgo por algún tipo de malware, poniéndonos en la tesitura de considerar que pueda ser cierto y necesitemos la ayuda técnica que casualmente nos están ofreciendo para solucionarlo, mediante la instalación en nuestro equipo de un programa de acceso remoto.

Si aceptamos instalar el acceso remoto toda nuestra información almacenada queda expuesta. Nuestros documentos, fotografías, vídeos y el resto de los archivos son accesibles y podrían ser sustraídos. Los servicios que estuvieran asociados también pueden verse afectados.

Si almacenamos las contraseñas de acceso a banca online, redes sociales o correo electrónico, el atacante podría acceder y realizar acciones en nuestro nombre sin consentimiento.

Además, la propia integridad del equipo puede verse deteriorada. Son comunes los casos en los que el falso soporte de Microsoft bloquea el equipo instalando un malware para posteriormente solicitar un pago para su desbloqueo.

RECOMENDACIONES

Si recibe este tipo de llamadas mantenga la calma en todo momento y no siga las indicaciones que le den. Microsoft no envía mensajes de correo ni realiza llamadas de teléfono que no hayas solicitado, ni para proporcionar soporte técnico.

Si aparece una notificación con un número de teléfono, no llames al número. Los mensajes de error y advertencia de Microsoft nunca incluyen números de teléfono.

En caso de duda, ponga alguna excusa, corte la comunicación y llámenos lo antes posible al teléfono de atención al ciudadano de la Guardia Civil 062. Si ha sido víctima de estos ciberdelincuentes denúncielo.