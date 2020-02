La Liga Asobal vuelve al Palacio de los Deportes con una victoria del Balonmano Logroño

El Logroño La Rioja ganaba ayer por 38-31 al Fertiberia Puerto Sagunto con un ritmo mucho más alto en el segundo tiempo, al que no pudieron responder los saguntinos pese a su notable esfuerzo antes del descanso. El Feriberia realizó un buen primer tiempo coincidiendo con una defensa inexistente del Logroño. De salida, el equipo riojano presentó muchos cambios y, por ello, nunca terminó de ajustarse.

Así se resume el partido de ayer martes. No dio para mucho más, porque los riojanos no apretaron y porque los saguntinos no pudieron o no supieron cambiar la dinámica del segundo tiempo. El Feriberia realizó un buen primer tiempo coincidiendo con una defensa inexistente del Logroño. De salida, el equipo riojano presentó muchos cambios y, por ello, nunca terminó de ajustarse. Además, cuando superó su mala salida (0-2) y empezó a mandar en el marcador, por dos o tres goles, el Logroño se relajó y fue estropeandose poco a poco.

Hasta que el Sagunto, liderado por los veteranos Pozzer, Querin y Corzo, equilibró el choque y fue capaz de llegar al descanso con una desventaja mínima (19-18). El equipo local dio la sensación por momentos de no estar centrado en el partido, posiblemente porque tiene "fresco" todavía el que perdió el sábado en Hungría e, incluso, piensa ya en el que afrontará dentro de cuatro días, también de la Copa EHF.

Pero en el segundo tiempo sí se centró, mostró su verdadera intensidad, defendió mejor, corrió y así pronto empezó a abrir hueco respecto a un Puerto Sagunto que se mantenía igual que en el primer tiempo y con eso no le era suficiente. Además, el Logroño encontró una buena versión de su portero Sergey Hernández, que solo jugó el segundo tiempo, y a un motivado Ligetvari, empeñado en demostrar su calidad de ataque. Así, todo se sumó para que el Puerto Sagunto perdiera terreno poco a poco, hasta llegar al final casi con diez goles de desventaja, aunque entonces el Logroño -con los jugadores más jóvenes en pista- perdió algo de "fuelle" y eso dejó la desventaja final en "solo" siete goles.