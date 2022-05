La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha afirmado que la "Ley de Accesibilidad Universal de La Rioja será pionera al incluir la accesibilidad cognitiva y nos volverá a colocar como referencia nacional".

Ha sido en la presentación de este anteproyecto de Ley a las entidades riojanas del ámbito de la discapacidad en un acto, celebrado en Riojaforum, en el que han estado presentes el consejero de Servicios Sociales y Gobernanza, Pablo Rubio, y la directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores, Carmen Benito.

Andreu ha remarcado que, con este proyecto, "La Rioja avanza hacia la plena inclusión" y ha destacado que se trata de una ley que será "pionera y nos vuelve a colocar como referencia nacional ya que seremos los primeros en España en contar con una ley de estas características, que recoge la inclusión del derecho a la accesibilidad cognitiva". "El actual marco legislativo nacional ya reconoce la accesibilidad física, la sensorial y la referida al transporte, pero la Ley de Accesibilidad Universal de La Rioja es la primera que recoge y garantiza el derecho a la accesibilidad cognitiva", ha especificado.





La futura normativa sobre accesibilidad está dirigida "no solo a las personas con discapacidad (en La Rioja más de 21.000 personas tienen una discapacidad superior al 33%), sino también al colectivo de personas mayores, a los inmigrantes y al resto de personas con dificultades de accesibilidad" y garantizará la información comprensible y en lectura fácil, de forma que, como ha explicado, "todos los elementos del mobiliario urbano contarán con información en lectura fácil para su correcto uso y entendimiento".

Además, ha insistido en que "no va a ser papel mojado" ya que contiene "una serie de obligaciones concretas y su incumplimiento estará ligado a un régimen sancionador". La responsable del Ejecutivo regional ha recalcado que el compromiso del Gobierno de La Rioja con la accesibilidad "no es solo legal, también es económico" y se ha referido a la nueva línea de financiación de subvenciones a la accesibilidad, que cuenta este año con una partida superior a los 485.000 euros, un 54 por ciento más que en 2021, y permite a ayuntamientos y entidades locales menores ejecutar obras de mejora y accesibilidad en vías urbanas, edificios públicos y otros espacios abiertos de uso público. "Este Gobierno no solo invierte más en accesibilidad, sino que invierte mejor.

Antes, estas ayudas financiaban únicamente obras de accesibilidad en vía urbana y, en la actualidad, con la modificación de la orden de subvención, también se pueden sufragar obras de accesibilidad en edificios públicos, atendiendo así a una vieja reivindicación de muchas localidades riojanas", ha apuntado.

La presidenta riojana ha indicado que "gracias a la política de este Gobierno en materia de accesibilidad, se están instalando bancos y otros puntos de descanso; se están ampliando y construyendo aceras de tránsito donde no las había; se están instalando ascensores para personas con movilidad reducida. En definitiva, se están acometiendo mejoras para facilitar la vida de las personas y aumentar su autonomía. Y todas esas inversiones se incrementarán y mejorarán con la futura aprobación del Proyecto de Ley de Accesibilidad Universal de La Rioja".

La futura Ley de Accesibilidad de La Rioja, elaborada por la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, tiene por objeto garantizar a todas las personas en la Comunidad Autónoma de La Rioja y, de manera específica a las personas con discapacidad, la igualdad de oportunidades en relación a la accesibilidad universal, favoreciendo su autonomía y su participación plena y efectiva en la sociedad, así como la eliminación de aquellas barreras que dificulten el acceso a los bienes y servicios.

El proyecto pretende conseguir una sociedad inclusiva y accesible que permita avanzar hacia la plena autonomía de las personas, que propicie la igualdad de oportunidades para todos, especialmente para las personas con discapacidades, y evite la discriminación. Asimismo, busca actualizar y facilitar un marco normativo propio más ágil en materia de accesibilidad y adecuado a las directrices internacionales, europeas y estatales. Además, el Gobierno de La Rioja está trabajando en el borrador de la Ley de Garantía de Derechos de las Personas con Discapacidad, que concretará medidas en ámbitos como la educación, el deporte o la salud, e incluirá programas específicos para la protección y prevención de la violencia de género en niñas y mujeres en el ámbito de la discapacidad.