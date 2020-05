Un lazo de color vino como símbolo de apoyo a las puertas de Escolapias Sotillo

Tras haber emitido un comunicado expresando su dolor, malestar, preocupación y desacuerdo con las últimas decisiones de Educación que suponen la eliminación de unidades en el centro, la dirección y el personal de Escolapias Sotillo, quieren enarbolar la bandera de la valentía y la unidad. Valentía recordando su labor por una educación integral y para todos. Siempre ‘haciendo piña’. Ana Rosa Alba, Directora General y pedagógica de Educación Infantil y Primaria, defiende la gran apuesta del centro. Según destaca, "el centro ha hecho una apuesta valiente por la innovación educativa, acogemos a niños y niñas con necesidades educativas especiales y en desventaja social. Todo el alumnado tiene cabida, en Escolapias os esperamos".

En una nota, Escolapias Sotillo ruega a todas las familias que creen en la libertad de elección de centros, que les apoyen en este momento tan complicado y doloroso. Pues dicho y hecho, la puerta principal del colegio, en Vara de Rey de Logroño, está repleta de mensajes de apoyo, carteles, cartas, sentimientos y unión presididos por un gran lazo color vino. La puerta de Escolapias tiene voz. La movilización en torno al centro se ha convertido en un tsunami. Nuria Rubio e Iván Merino son profesores en Infantil:

En la verja de la puerta principal de Escolapias ya pueden leerse mensajes colocados por las familias movilizadas, como por ejemplo: “Escolapias es mi centro, donde me eduqué y donde mis hijos se están formando. Solo pido que se deje elección libre a los padres que quieren una educación en valores como la que se imparte en Escolapias”.

Y también encontramos ya otros mensajes con destinatarios políticos: Os voté, ¿por qué ahora me hacéis esto?.

Fotos: Marian Visa

Mensajes que la dirección y los profesores leen y sienten con emoción. Así ha comenzado la semana en este centro de educación concertada después de convertirse en uno de los más perjudicados por la propuesta de eliminación de líneas de enseñanza diseñada por el consejero de educación, Luis Cacho. A la gran preocupación por la pandemia se suma ahora esta propuesta.

Las familias seguirán mostrando su apoyo en unos momentos en los que hay demasiados obstáculos. No hay clases presenciales, no hay patio, no hay reuniones, pero la unión en el centro es más fuerte que nunca. El lazo color vino de la puerta es el símbolo de la comunidad educativa de Escolapias Sotillo.

Mensajes en el centro educativo pero también en el hogar de muchas familias que pudieron elegir y apostaron por la concertada:

Foto: Mamen Blanco

El color del lazo no es una casualidad, ni una cuestión de gustos, es el color de Escuelas Católicas.