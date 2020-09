La popular calle Laurel de Logroño pierde un millón de euros en siete días sin San Mateo

Hablar de Logroño sin aludir a la zona de La Laurel es prácticamente imposible. Cruce de calles, lugar de encuentro, disfrute con familia y amigos, gastronomía y vino... todo eso y mucho más es la popular Laurel. Tras el disparo del cohete anunciador de San Mateo, esta zona luce abarrotada los pañuelos de fiesta. La imagen se repetía año tras año. Después, almuerzos, vinos, comidas, cenas, picoteos... no había minuto al día en que La Laurel descansara. Pero llegó la pandemia y La Rioja sufre y resiste, como puedes, jornadas con datos negativos.

Así que no sorprende a nadie que Fernando Elías, presidente de la Asociación de Hosteleros de La Laurel, califique estos San Mateos como los peores de la historia. Pero las primeras estimaciones van más allá, habla de ruina y de catástrofe tras la pérdida de un millón de euros para los hosteleros de esta emblemática zona. No ha habido fiestas y eso es definitivo. Por no hablar del miedo, la situación económica de las familias y la salida de los logroñeses para evitar contactos durante estos días o para 'estirar', en la medida de lo posible, el recién despedido verano.

De hecho, en COPE Rioja, Fernando Elías nos explica que La Laurel recibió más visitas durante los días previos, la semana pasada. Este fin de semana esta zona no ha sido una opción.Logroño parecía una "ciudad fantasma". Días marcados por la falta de turismo y por la ausencia de los propios logroñeses que,o no han transitado por estas calles, o bien han salido de la capital riojana.

Tras estos días, en los que se recauda habitualmente buena parte de la caja de todo el año, el futuro próximo se torna muy oscuro, aferrándose tan solo a la supervivencia de los negocios. Así ve el panorama de cara a los próximos meses el presidente de la Asociación de Hosteleros de La Laurel:

Meses atrás ya vimos cómo muchos negocios fueron incapaces de subir la persiana tras el duro confinamiento, hoy el miedo es que, tras el esfuerzo titánico de estos meses, otros tengan que volver a bajarla pero ya definitivamente.

La calle Laurel es conocida desde hace décadas con el sobrenombre de ‘La Senda de los Elefantes’. ¿El motivo? Trata de recorrer los más de 60 bares que se ubican en ella tomando un vinito en cada uno de ellos. Las posibilidades de que salgas con una trompa y a cuatro patas como los elefantes, son grandes…

Este nombre le fue puesto cuando hace varias décadas, la calle Laurel no era más que el barrio de los bares de Logroño. En esos años los bares ofrecían sobre todo vinos. Tomar un vino tras otro y sus consecuencias desembocó en que fuera bautizada como la Senda de los Elefantes.

Sin embargo, la zona ha evolucionado mucho desde entonces. Los hosteleros se preocupan, cada día, de mantener un alto nivel gastronómico y enológico. Ofrecen una excelente selección de vinos con denominación de origen calificada Rioja y son conocidos por sus deliciosos pinchos y tapas.