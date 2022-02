Las maravillosas lágrimas de emoción y ternura de un niño con su hermana recién nacida en brazos

Es la viva imagen de la ternura. Este niño pequeño conoce a su hermana. La recién nacida provoca en su hermano una gran emoción. Lágrimas y una mirada "que enamora", así se conocen estos dos hermanos. Este vídeo ha enternecido al mundo. El pequeño la mira emocionadísimo y al final le da un abrazo repleto de sentimiento.

Una usuaria de Twitter ha publicado este vídeo que ya ha dado la vuelta al mundo:

This is the most beautiful thing you will ever see today ���� pic.twitter.com/9rP9VAzFTW