Las instalaciones de Concéntrico siguen acaparando Premios internacionales

La instalación Tipos de espacios, que llevaron a cabo en Concéntrico el año pasado los estudios de arquitectura Hanghar y Palma, ha obtenido el premio Building of the Year, galardón que convoca anualmente la revista Archdaily. Con más de 100.000 votos emitidos durante las últimas tres semanas, se han presentado los 15 ganadores de los Premios Building of the Year 2022.

El proyecto, reconocido en la modalidad pequeña escala - instalaciones, transformó el pasaje de la chimenea de la antigua Tabacalera de Logroño, devolvió al lugar su condición de espacio construido consolidando las fachadas y otorgando al conjunto de la tabacalera su unidad original.

Fotografía Luis Díaz

"Como en años anteriores, los ganadores muestran un amplio espectro de diversos tipos de edificios, dando una idea de cuán diversa se ha vuelto la profesión en las últimas décadas. Las prácticas de alto perfil ocupan su lugar como siempre, con ganadores como el Edificio de Departamentos Ilot Queyries de MVRDV en Burdeos y la Instalación de Casa Batlló de Kengo Kuma, lo que demuestra que las empresas establecidas aún pueden dejar su huella. Junto a ellos se encuentran prácticas emergentes, como PALMA y HANGHAR con su proyecto, Tipos de Espacio. Entre los ganadores también encontramos vivienda Ca'n Terra de ENSAMBLE STUDIO y Plaza del Instituto de Tecnología Kanagawa de Junya Ishigami + Associates, proyectos extremadamente creativos que hoy desafían sus tipologías."

Concursos abiertos de Concéntrico 08

Concéntrico ha abierto tres convocatorias para su octava edición, cuyo plazo de presentación finaliza el 11 de marzo de 2022 a las 14:00 horas (GMT+1), que aumentan su cuantía con premios de 7500€ y mantienen el formato digital de entrega en la web de Concéntrico. El festival, que celebra su octava edición del 1 al 6 de septiembre de 2022, está organizado por la Fundación Cultural de los Arquitectos de La Rioja junto con Javier Peña Ibáñez, promotor de la iniciativa, en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja. Cuenta con Garnica, Bodegas LAN, Sogrape y con el apoyo de más de 30 instituciones, entidades y empresas locales, regionales, nacionales e internacionales.