Las incidencias del episodio de nieve en La Rioja

Durante el día de ayer, 10 de Noviembre de 2019, SOS Rioja 112 ha atendido varias incidencias relacionadas con el aviso de nieve en la Ibérica riojana facilitado por AEMET. Estas incidencias se han producido en su mayoría en las vías de la red de carreteras de La Rioja. Así se han producido caída de ramas y alguna piedra en los tramos de montaña de la N-111 a su paso por Pradillo, Lumbreras y Villanueva.

Otras llamadas atendidas han sido avisos de la existencia de nieve en alguna carretera de montaña , como la LR-113 a su paso por Viniegra de arriba y Ventrosa, en donde también se ha producido un movimiento de ladera que ha invadido parte de la carretera. Además se han dado avisos sobre la LR-111 que, a su paso por el puerto de La Pradilla, se solicitaba la retirada de la nieve de la calzada.

Los equipos de mantenimiento de carreteras del Gobierno de La Rioja han estado trabajando desde primera hora del domingo 10 de Noviembre, dejando la LR-111 libre para el tránsito de vehículos en el puerto de La Pradilla y limitando el tránsito de vehículos con cadenas para los puertos de montaña de Peña Hincada, La Rasa, Sancho Leza y Montenegro. Señalar que las lluvias persistentes en el Valle del Ebro no han producido registros en este Centro de Coordinación sobre incidentes importantes. El aviso de nieve en la Ibérica no se ha ampliado por el momento, por lo que no hay alertas de AEMET en vigor para nuestra comunidad autónoma.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, lunes 11 de noviembre, en La Rioja, precipitaciones débiles por la tarde. El cielo estará nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles por la tarde que tenderán a remitir durante la noche. La cota de nieve subirá de 1.200 a 1.700 metros. Heladas débiles en la Ibérica. El viento soplará del norte y noroeste. Por su parte, las temperaturas mínimas estarán sin cambios y las máximas en ligero ascenso. Éstas oscilarán entre los 12 y 6 grados de Calahorra, 10 y 5 de Haro, 11 y 5 de Logroño.