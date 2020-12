Las imágenes del colapso en Reino Unido: 15.000 camiones y 30 kilómetros de atasco en la frontera con Francia

Las autoridades francesas reabren la frontera con el Reino Unido y permitirán el paso de los transportistas que llevan días varados en territorio británico por las restricciones ante la nueva cepa de COVID-19. 3.000 camioneros son españoles y tendrán que realizar un test anti-covid para poder pasar.

Hundreds of lorry drivers are stuck on the M20 in Kent after France banned entry to vehicles coming from the UK.



Latest on a possible deal here to unblock travel with France: https://t.co/SjunsRdsQ8pic.twitter.com/RGmdoAKUWS