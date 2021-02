Las floristerías riojanas servirán pedidos de San Valentín realizados online o por teléfono

Las floristerías siguen cerradas en La Rioja al no ser considerada “esencial” su actividad. Con la vista puesta ahora en San Valentín, el sector vuelve a hacer un esfuerzo, llevando a casa los pedidos que se hagan online o por teléfono.

Aunque el cierre impide realizar el tradicional servicio por San Valentín, la Asociación de Floristas de La Rioja no quiere desaprovechar unas fechas que suponen una parte muy importante de las ventas del sector. Al presidente de los floristas, Pedro Cubero, no le gusta que por las medidas de restricción se vean obligados a incluir un recargo a los clientes por tener que contratar empresas de reparto para hacer efectivos los pedidos. En este sentido, Cubero no entiende por qué no se les ha dejado abrir este domingo, día de San Valentín, para entregar en la tienda lo que previamente se había pedido por internet o por teléfono.

Las floristerías confían en que sus clientes no olviden que existe esta posibilidad de atención, para lo cual "se han puesto recursos y personal para poder efectuar los pedidos con las máximas garantías de calidad y seguridad". Por ello, el sector multiplicará sus esfuerzos y logrará que las flores y las plantas sea uno de los obsequios más esperados en el amor.

Por otro lado, la asociación recuerda que está prohibida la venta de flores y plantas en los hipermercados, cuyo espacio debe estar precintado, advertencia que el sector ha hecho llegar estos días al Gobierno regional.

El presidente de la Asociación de Floristas de La Rioja sigue reclamando apoyo real a uno de los pocos sectores que, según denuncia, trabaja con productos muy perecederos y, sin embargo, se encuentra cerrado y sin alternativas.