Las 10 canciones que inspiraron a Barack Obama en la presidencia

Coincidiendo con la publicación, este martes, de 'A Promised Land', el primero de los dos volúmenes de las memorias de Barack Obama, el expresidente de EEUU como gran aficionado a la música y a las playlists publica los temas musicales que marcaron su presidencia (2009-2017).

"La música siempre ha jugado un papel importante a lo largo de mi vida, y eso fue especialmente cierto durante mi presidencia. Mientras revisaba mis notas antes de los debates, escuchaba "My 1st Song" de Jay-Z o "Luck Be a Lady" de Frank Sinatra. Durante nuestro tiempo en la Casa Blanca, Michelle y yo invitamos a artistas como Stevie Wonder y Gloria Estefan a realizar talleres vespertinos con jóvenes antes de realizar un espectáculo nocturno en el East Room. Y hubo todo tipo de actuaciones que siempre recordaré, como Beyoncé interpretando "At Last" para nuestro primer baile en nuestra inauguración, Paul McCartney dándole una serenata a Michelle en el East Room con, "Michelle" y Bob Dylan dándome una sonrisa antes de desaparecer. después de su interpretación de "Times They Are a-Changin". Así que en honor a que mi libro saldrá mañana, pensé en armar una lista de reproducción con algunas de esas canciones. Espero que lo disfruten.", escribe Obama en las redes sociales.

Canciones de Beyoncé, Stevie Wonder, Bob Dylan, U2, Bruce Springsteen o The Beatles, Jay-Z, Frank Sinatra, Aretha Franklin, B.B. King, Brooks & Dunn, Eminem, Gloria Estefan, Fleetwood Mac, John Coltrane, Miles Davis, Phillip Phillips y Sade inspiraron a Obama conformando la playlist de 'A Promised Land':

Aretha Franklin, The Weight

B.B. King, The Thrill is gone

Beyoncé, Halo

Beyoncé, At Last

Bob Dylan, The Times They Ara a-Changin'

Brooks & Dunn, Only in America

Bruce Springsteen, The Rising

Eminem, Lose Yourself

Frank Sinatra, Lucky Be a Lady

Gloria Stefan, Always Tomorrow

The Beatles, Michelle

Stevie Wonder, Sir Duke

U2, A Beautiful Day