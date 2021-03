Las academias de La Rioja piden la intermediación de Andreu para no quedarse fuera de las ayudas estatales

El sector de las academias de enseñanza también se ha quedado fuera del último plan de ayudas del Gobierno de España. La Plataforma de Academias de La Rioja pide la "intermediación" de la presidenta del Ejecutivo regional, Concha Andreu.

"Lamentablemente no es la primera vez que el Gobierno de España no cuenta con las empresas del sector educativo en sus planes de rescate, como ya sucedió con los listados de empresas especialmente protegidas en las últimas prórrogas de los ERTES", denuncia la plataforma. Su portavoz, Juan Núñez, reclama que se les considere "actividad esencial en La Rioja", y a nivel nacional, que la enseñanza no reglada también reciba ayudas, porque acumula pérdidas de entre el 60 y el 75%.

Esta plataforma representa a unas 65 academias de La Rioja, que dan servicio a más de 10.000 familias y generan unos 400 puestos de trabajo. Entre los perjudicados por la actual situación, también están los propios alumnos, según Núñez.

Por otro lado, la Plataforma de Academias de La Rioja recuerda que el sector sigue trabajando con un 50% máximo de aforo, en La Rioja, y que el cierre forzoso de febrero ya supuso un golpe importante para sus planes de recuperación.

"Esta decisión, unida a la falta de un plan de rescate específico a nivel regional, el retraso en los pagos de las ayudas del ADER, o los ya mencionados impedimentos, implica un importante agravio comparativo respecto a otros sectores, por lo que solicitamos al Ejecutivo de Concha Andreu, traslade las demandas de las academias al Gobierno de España para no dejar fuera de nuevo a todo un sector que, bajo nuestro punto de vista, debería considerarse estratégico en los planes de futuro del país", explica en un comunicado la Plataforma de Academias de La Rioja. .