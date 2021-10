Lardero decreta tres días de luto oficial en apoyo a la familia de Álex

El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Lardero (La Rioja) ha decretado este viernes, por unanimidad, tres días de luto oficial como muestra de solidaridad y apoyo a la familia de Álex, el niño de 9 años al que presuntamente mató anoche un hombre de esta localidad, quien fue detenido momentos después.



El alcalde de Lardero, Manuel Vallejo, ha leído la resolución que decreta tres días de luto oficial, por lo que, hasta el 2 de noviembre, no se celebrará en la localidad ningún acto organizado por el Ayuntamiento y se mantendrán las banderas a media asta.



Un hombre, con engaño, se llevó a este niño del parque en el que estaba jugando, tras lo que fue encontrado muy grave e inconsciente en el edificio donde vive el detenido, donde falleció al no poder ser reanimado por los servicios sanitarios.



El detenido estaba en libertad condicional desde abril de 20 y hubiera cumplido condena en agosto de 2023 por el asesinato y agresión sexual a una joven en Logroño en 1998 y, además, fue sentenciado en 1993 por otra agresión sexual.



El alcalde ha subrayado que, con el acuerdo municipal, intenta trasladar "solidaridad, condolencias y sincero apoyo a su familia" y se suspenden todos los actos "en señal de respeto".



Tras el pleno, Vallejo, en declaraciones a los periodistas, ha recalcado que, pese a lo ocurrido, "no tenemos que dejar que los niños piensen que Lardero es un municipio inseguro". "El que existan monstruos en la calle no les tiene que quitar el sueño porque nuestra obligación (como adultos) es cuidarles y protegerles".



Además, ha defendido que la búsqueda del niño comenzó, desde que se comunicó su desaparición, "en menos de un minuto y se miró hasta debajo de las piedras" por personas que había en la zona, incluida una concejala del pueblo, quien ha roto a llorar de impotencia en ese momento.



Ha recordado que, gracias al aviso de una niña, encontraron a Álex y al presunto autor de su muerte, quien fue detenido en ese momento.