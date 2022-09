El PP lamenta el "silencio de Andreu" ante un nuevo mensaje “perjudicial” para la unidad de la DOC Rioja

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, asegura que los vinos de Rioja Alavesa tienen unas cualidades específicas pero ha defendido una diferenciación "amparada y bajo el paraguas" de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja.

En declaraciones a los medios en Lanciego con motivo de la Fiesta de la Vendimia de Rioja Alavesa, Andueza ha indicado que siempre es positivo que el consumidor tenga la máxima información posible y ha reconocido que dentro de la DOCa hay una tipología de vinos "muy diferentes", tal y como informó Efe.

"Tengo muy claro también que los vinos de Rioja Alavesa tienen un carácter y unas cualidades específicas que si el consumidor las conoce redunda también en beneficio de las propias bodegas y vinos de la zona", ha afirmado.

Ante este mensaje, la Diputada Autonómica del Partido Popular de La Rioja, Noemí Manzanos, ha afirmado que “ante el silencio de Concha Andreu, desde el Partido Popular queremos exigir al señor Andueza que rectifique sus declaraciones” en las que defendía una “mayor diferenciación” de los vinos alaveses dentro de la DOCa Rioja.

A juicio de Manzanos, estas declaraciones realizadas el pasado sábado “son perjudiciales y falsas. Ni el clima, ni el terruño, ni las variedades, ni la forma de podar, ni los laboreos, ni la forma de elaborar o criar los vinos, no hay ningún dato que diga que son más diferentes los vinos de Labastida con los de San Vicente de la Sonsierra de lo que puedan serlo los de Labastida con los del municipio de Oyón”.

Manzanos ha hecho estas afirmaciones en una rueda de prensa en la que ha apuntado que “con su mensaje, el señor Anduza lo único que hace es dar alas a ese mensaje rupturista del nacionalismo que, además, es equívoco” ya que “a día de hoy, las etiquetas ya puedan mencionar las subzonas e incluso los municipios que usen uvas solo de esas procedencia”.

“Nos preocupa mucho que han pasado dos días desde estas declaraciones y el Gobierno de La Rioja no ha reaccionado. No hemos visto ningún tipo de contestación política ante estas declaraciones del Secretario General del PSE. No ha dicho nada la Presidenta, ni la Consejera de Agricultura y no hemos visto ni un simple ‘tuit’ del Gobierno criticando estas declaraciones”, ha denunciado la Diputada.

Para Manzanos, la falta de respuesta del Ejecutivo riojano “es una prueba más de la inacción del Gobierno de Andreu frente a todos los intentos de ruptura de la DOCa Rioja por parte del nacionalismo vasco”. Manzanos ha lamentado que “día tras día, bajo la complicidad de Sánchez y la inacción de Andreu, el nacionalismo vaya colocando las fichas que necesita para colocar su relato y pueda parecer que en un futuro resulte creíble y necesaria esta nueva denominación y esta diferenciación”.

“Los riojanos no nos podemos permitir que compañeros de Andreu hagan estas declaraciones y clamen en voz alta que existen unas diferencias entre nuestros vinos que no son reales. No podemos permitir que Andreu siga pasiva y sin hacer nada”, ha afirmado.

En este sentido, ha animado a Concha Andreu a que en el discurso que realizará mañana en el acto institucional del Pisado de la Uva “se acuerde de este hecho y exija expresamente al señor Andueza que rectifique y deje claro que no es necesaria esa diferenciación”. “Si no hace nada, será cómplice con su inacción de que con un Gobierno del PSOE en La Moncloa, en La Rioja y, en parte, en el País Vasco, se lo pongan más fácil a los nacionalistas en su intento de ruptura de nuestra DOCa”.

“Creemos que estas declaraciones del Secretario General del PSE sobran, entre otras cosas, porque además suscriben las tesis del nacionalismo que acompañan a los pliegos de condiciones que están en estudio en Bruselas para permitir o no crear la nueva Denominación de Origen Viñedos de Álava”, ha indicado.

A juicio de Manzanos, “es peligroso que a oídos de la Comisión Europea pueda llegar la noticia de que un alto cargo del Partido Socialista opine que es necesaria esta diferenciación”.