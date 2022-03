La Corporación logroñesa celebró este jueves, 3 de marzo, sesión ordinaria de pleno, en la que se aprobaron varios asuntos que tienen que ver con la estación de autobuses, las terrazas de hostelería, la famosa pasarela de Los Lirios o el Plan de Igualdad, que salió adelante con el respaldo unánime de todos los grupos con representación municipal.

Ignacio Tricio es el portavoz deCiudadanosen elAyuntamiento de Logroño y este mediodía ha ofrecido su análisis al respecto en los micrófonos de COPE Rioja.

En primer lugar, ha subrayado la adhesión incondicional de su grupo a la declaración institucional de apoyo al pueblo ucraniano, y contra la invasión rusa, leída al comienzo de la sesión.

Posteriormente ha criticado el retraso acumulado en la apertura de la nueva estación de autobuses, al tiempo que se ha sumado a las reivindicaciones de los vecinos del barrio logroñés de Los Lirios, "donde ni tienen centro de salud, ni colegio, ni tampoco la famosa pasarela peatonal que les han prometido tantas veces desde el Ayuntamiento".

Por último, el portavoz de Ciudadanosha lamentado que el pleno no aprobara la moción presentada por su grupo para recuperar el yacimiento vinícola de Ruavieja 21. "Es muy triste que hablen de la promoción del turismo y del mantenimiento del patrimonio de la ciudad, y que un sitio tan importante como ese, donde el mismísimo Marqués de Murrieta comenzó a elaborar uno de los grandes Crianzas de Rioja, no se haya incluido en el proyecto 'Enópolis' y lo dejen abandonado porque el equipo de Gobierno no se atreviera a aprobar nuestra moción", ha concluido el edil.