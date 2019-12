Cs lamenta que los Presupuestos de La Rioja "cautivos" de Podemos e IU "recortan" la libertad de las familias

El portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos (Cs) en La Rioja, Pablo Baena, ha defendido la enmienda a la totalidad a los Presupuestos regionales presentada por su grupo porque estos están "cautivos" de Podemos y de Izquierda Unida (IU). Baena ha realizado estas declaraciones durante el Pleno del Parlamento de La Rioja, en el que se ha debatido las enmiendas a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2020 presentadas por los Grupos del PP y Cs. Ha criticado que estos Presupuestos de La Rioja, que son los primeros que presenta el PSOE en 24 años, han sido "acordados de forma exclusiva con sus socios populistas y comunistas, no han sido dialogados con la Cámara y han sido presentados de forma precipitada".

A pesar de que el Gobierno regional califica estas cuentas de "progresistas", ha continuado, no pueden serlo por estar sostenidas "por aquellos que defienden la ideología más reaccionaria de la izquierda española". Ha especificado que, a lo largo de las comparecencias de la Comisión de los Presupuestos de La Rioja del Parlamento, todos los consejeros "se lamentaban de que no son los presupuestos que les hubieran gustado para sus consejerías, excepto la consejera de Podemos, Raquel Romero", lo que ha calificado de "muy curioso". "Ninguno de los consejeros supo explicar por qué sí habían encontrado capital suficiente para una consejería innecesaria y artificial", ha subrayado en referencia a la Consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos.

Ha pedido al Gobierno riojano que "deje de engañar a los ciudadanos de La Rioja y a sus votantes porque, si este Proyecto de Ley sale adelante, no será un presupuesto socialista, ya que solo ha atendido a las peticiones de Podemos e IU", por lo que está "comprometido con el populismo, el comunismo y el marxismo".

"Las cuentas regionales anuales son la herramienta más poderosa para cambiar la realidad de La Rioja y este proyecto no es progresista, para ustedes el progreso es la creación de una consejería artificial con un gasto innecesario de millones de euros" y que es "una torticera manera de reducir el paro entre las filas podemitas", ha subrayado. Este portavoz ha destacado que el Ejecutivo riojano no ha atendido a las peticiones de la formación naranja para dar facilidades a los empresarios y autónomos con el fin de "generar riqueza y empleo", por lo que estos Presupuestos, a su ver, no van a tener ningún efecto en el sistema productivo de La Rioja.

Estos presupuestos, ha incidido, deben de comprometerse con la libertad, pero en ellos "se recorta la libertad de las familias para escoger el colegio al que llevar a sus hijos", así como con la "regeneración" porque, a pesar de que el PSOE critica "los cortijos del PP, están empezando a hacer lo mismo". "Importa más hacer las cosas bien que, simplemente, hacerlas, y los riojanos merecemos unos Presupuestos que sean honestos y valientes, no unos poco ambiciosos e inflados en el gasto, que apuestan por aumentar la estructura política de forma innecesaria para colocar amiguetes y subir impuestos", ha indicado. Ha pedido al Gobierno regional que no cuente con Podemos y con IU porque están "radicalizando al PSOE", así como que los socialistas "hagan política moderada, desde la socialdemocracia, no desde el populismo y el comunismo".