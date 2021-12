El Kanka se baja de los escenarios: "Me voy. Por un tiempo indefinido... Paro de cantar"

El cantautor se despide contando cómo han sido sus últimos años sobre los escenarios. El Kanka ha pasado de suspender un concierto porque no había acudido nadie a colgar el cartel de 'no hay entradas'. Ha pasado de ir solo con su guitarra recorriendo España a estar rodeado por un equipo de 13 personas.

El Kanka hace una pausa sin fecha de vuelta en su mejor momento y lo hace para volver más fuerte, con más ganas que nunca. En un emotivo mensaje que ha compartido con sus seguidores, el cantautor se sincera sobre cómo han sido sus últimos meses y agradece, con el corazón en la mano, el enorme apoyo que recoge en cada concierto.

"Aquí donde me veis, llevo 10 años de gira ininterrumpida. Más, si contamos los inicios en bares, antros y demás. Han pasado tantas cosas que para contarlas todas necesitaría otra vida. Por citar algunas, he cantado para 3 personas y para 60.000, he lanzado 4 discos, 1 EP, varias canciones sueltas e incontables colaboraciones con otros artistas, he dado en alguna ocasión más de 80 conciertos en un año, 8 conciertos en 8 días, me he pinchado urbason en Cádiz para cantar en el Falla, porque estaba enfermo, he llenado el Wizink Center en Madrid y he suspendido un concierto porque no vino nadie, he cantado en 8 países latinoamericanos y 5 europeos, he pasado de ir sólo con mi guitarra a llevar un equipo de 13 personas, he cantado con la barriga chunga, sin dormir, resfriado, exhausto, con jet lag, triste, con mi padre recién fallecido, de resaca, con ansiedad y con vértigo, pero puedo decir que he disfrutado cada una de las veces. Le he cantado a mi pantalla 50 días durante el confinamiento, y he dado más de 90 conciertos en pandemia, he dicho lo que sentía y me he callado cosas…. Por cierto, me he sentido locamente apoyado por todos vosotros, esa pequeña tribu que, nunca entenderé del todo por qué, escucháis mis canciones y venís a mis conciertos. Quiero aprovechar para daros las gracias a todos y cada uno"

El Kanka lo ha comunicado así a través de sus redes sociales. En Facebook suma más de 143 mil seguidores y éste es el post en el que daba a conocer esta noticia:

Inmediatamente, compañeros del mundo de la música y sus muchísimos seguidores han contestado a este mensaje. Con los mejores deseos de descanso para El Kanka pero también con unas inmersas ganas de que vuelva a los escenarios para cantar a las cosas cotidianas de la vida.

Además, el cantautor anuncia que su reaparición coincidirá con el lanzamiento de su quinto disco del que ha adelantado la primera de las canciones, 'Propósitos de año nuevo':

Canciones sencillas, palabras repletas de poesía y ritmos pegadizos y de gran nivel artístico, que han conquistado y acompañado a sus seguidores en sus mejores momemtos vitales y también en la dureza de la pandemia

Su su mensaje para sus seguidores finalizaba con ese humor que siempre ha caracterizado a este malagueño que ha llegado a un enorme reconocimiento partiendo desde cero: "Os voy a echar de menos, pero recordad: Esto no es un adiós... Sólo es un hasta nunca. Ah, no, perdón. Un hasta luego, un hasta luego".

Sus seguidores le esperan con los brazos abiertos pero sus comentarios encierran sobre todo los mejores deseos y un enorme agradecimiento por sus letras y guitarra: "Hasta cuando quieras... a vivir, que te lo has ganado", le contestan.