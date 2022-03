La Junta de Personal del Ayuntamiento de Logroño acusa al alcalde de "pésima gestión en materia de personal"

Los miembros de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Logroño, formada por todas las secciones sindicales representativas (UGT, SPPME, CCOO y CSIF) afirman en un comunicado que "asistimos incrédulos a las declaraciones del regidor, Pablo Hermoso de Mendoza, en las cuales tilda su desorganización a las supuestas presiones sindicales. Cuando el alcalde denuncia presiones sindicales en el Ayuntamiento de Logroño, sólo podemos entender que se trata de no querer asumir su responsabilidad de la pésima gestión en materia de personal".

Desde la Junta de Personal, manifestan que ha existido "una clara actitud de desidia y dejación por parte de las ediles responsables del área de personal y policía, Eva Loza y Eva Tobías. Las cuales son conocedoras de la falta de personal por indicación del comisario jefe desde el 27 de enero de este año, además de anterior y posteriormente en reuniones mantenidas con estos sindicatos".

Eva Loza y Eva Tobías, prosigue el comunicado de la Junta de Personal, "son conocedoras de la carencia de personal, tanto de forma verbal, como por escrito. No entendemos la llamada a la tranquilidad por parte del alcalde cuando son los ciudadanos de Logroño los que salen gravemente perjudicados, recordándole que, si los ciudadanos tuvieron algún problema, no pudieron contactar con su policía. Lo ocurrido en policía es más grave de lo que el alcalde quiere hacer ver. No se ha tomado, hasta el momento, ningún tipo de medida para resolver este problema".

Por último, el comunicado asegura que el equipo de gobierno "ha deteriorado tanto el puesto de operador de emisora, que hay operadores que han tenido que realizar turnos dobles continuos y sin descanso. Se ha realizado un gran trabajo profesional por parte de estos sindicatos, avisando de la falta de personal, proponiendo soluciones para atajarlo, y en definitiva intentando mejorar una unidad esencial en el desarrollo de la ciudad. La problemática surgida en policía es sólo una parte de los problemas en materia de personal que se está ocasionando, que nadie remedia y que los sindicatos no estamos dispuestos a tolerar".