El jueves y el viernes de San Mateo habrá clase

Tras la ratificación por la nueva corporación municipal de la decisión del Consejo Escolar Municipal, la Administración educativa no puede legalmente adoptar una decisión diferente a la propuesta municipal.

La Consejería de Educación, Formación y Empleo, a través de una resolución y a propuesta del Consejo Escolar de Logroño, ha autorizado los días festivos de carácter local para el próximo curso escolar en la capital riojana. La resolución, que recoge la propuesta realizada el 9 de mayo de 2019 por el citado organismo educativo, establecía los 7 días festivos de carácter local para el curso académico 2019/2020 en Logroño.

Concretamente, los dos festivos locales de Logroño serán el 23 de septiembre y el 11 de junio de 2020 y los cinco días festivos, a propuesta de los centros, son el 24 y 25 de septiembre de 2019 y el 21 de febrero, el 10 y el 12 de junio de 2020.

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos formales y el procedimiento legalmente establecido, el Gobierno de La Rioja ha aprobado la propuesta realizada por el Consejo Escolar ya que la Consejería de Educación, Formación y Empleo no tiene potestad para cambiarlos, salvo irregularidades manifiestas que no se dan en este supuesto y, por ello, no puede adoptar legalmente una decisión diferente a la propuesta municipal.

Además, desde la Consejería de Educación se ha solicitado la ratificación de estas fechas a la nueva corporación municipal, que ha asumido la propuesta adoptada por el Consejo Escolar Municipal del 9 de mayo de 2019.

Tal y como han recordado desde la Consejería, además de las vacaciones escolares, los centros docentes disponen de hasta un máximo de 7 días para fiestas de carácter local, 2 corresponden a los establecidos como festivos en el calendario laboral de cada municipio, fijados por el ayuntamiento, y otros 5 serán determinados por los Consejos Escolares Municipales o, en su defecto, los Consejos Escolares de los centros educativos de la localidad.