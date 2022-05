Juan Carlos Unzué reclama la creación en La Rioja de una asociación afectados por ELA

El exfutbolista, Juan Carlos Unzué, ha reclamado la creación en La Rioja de una Asociación de Afectados de ELA, ya que "es la única comunidad autónoma que no tiene", y "es imprescindible" para que los afectados por la enfermedad "puedan tener un poquito más cerca esa vida más digna que reivindicamos".

El también exentrenador del Celta o Numancia ha realizado estas declaraciones, este lunes, antes de participar en la Universidad de La Rioja en la conferencia 'Enseñanzas de vida', que se ha desarrollado en el salón de actos de la Escuela de Enfermería.

Está organizada en colaboración con Caja Rural de Navarra, que aporta recursos económicos para la lucha e investigación contra la ELA. Unzué ha explicado que la charla se enmarca en lo que es "el objetivo de mi vida, explicar desde el día que hice público mi diagnóstico, el de visibilizar la ELA, y dar a conocer e informar de la situación en la que están la mayoría de mis compañeros, y sobretodo cuál es la cruda realidad de la enfermedad en nuestro país".

No negaba que "la forma de contar mis experiencias de vida parece que gusta" por el "mensaje positivo que siento, pienso y transmito", por lo que si puedo además de dar esa visibilidad ayudar a reflexionar alguien que está en dificultades, la charla merece la pena".

El exportero de fútbol ha insistía en que su presencia en La Rioja también pretendía "sumarse al trabajo de generar una asociación de afectados de ELA, ya que es la única comunidad que no tiene". "Es que se pueda generar, porque tal y como están la ayudas y las leyes en el país, el trabajo de las asociones o fundaciones es imprescindible para que los afectados por la enfermedad puedan tener un poquito más cerca esa vida más digna que reivindicamos".

Añadía que es fundamental que la comunidad riojana cuenta con una asociación, ya que el resto de asociaciones se han unido a nivel nacional bajo la denominada Confederación de Asociaciones de ELA (CONELA) y con ello "es un paso muy importante e imprescindible para sentirnos representados por una entidad, por unas personas que sobretodo necesitamos cuando hay que reivindicar cualquiera de las cosas que estamos necesitando".

Unzué no ha obviado que en la actualidad "estamos en un momento interesante" sobre las acciones con esta enfermedad, recordando que "hace mes y medio se acordó en el Congreso, de forma unánime, una Proposición de Ley que pedían esa vida digna para que todos los pacientes de este país puedan tenerla", así como ha destacado la puesta en marcha de CONELA.

No obstante, indicaba que "el partido, haciendo un símil futbolístico, no ha hecho más que empezar", de ahí, que para concluir haya exigido a los políticos, que "dentro de esa lentitud burocrática que sean lo más rápido posibles con esta causa, porque es una enfermedad que no nos espera, con una esperanza de vida de entre 3 y 5 años", hasta el punto de indicar que "cada día que pasa se nos están yendo tres compañeros".

Exportero del F.C. Barcelona, Osasuna y Sevilla, entre otros, y ex técnico del Celta, Numancia y Girona Juan Carlos Unzué, Juan Carlos Unzué es uno de los personajes más queridos del fútbol español. En el 2020 anunció su retirada como entrenador al ser diagnosticado de ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica). Desde entonces, se ha volcado en actos de apoyo a la investigación y divulgación de su enfermedad.