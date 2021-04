La Rioja ha incorporado un nuevo restaurante a la prestigiosa guía de soles Repsol en 2021. Se trata del local de Juan Carlos Ferrando, en María Teresa Gil de Gárate, donde, curiosamente, se encuentra también el 'Kiro Sushi', de Félix Jiménez, que ayer recibía también su segundo SOL.

Con estas nuevas distinciones, La Rioja suma ya once restaurantes reconocidos por la Guía Repsol: El Portal del Echaurren, Echaurren Tradición y Casa Masip, en Ezcaray; el Alameda (Fuenmayor); la Venta Moncalvillo (Daroca de Rioja); La Vieja Bodega de Casalarreina, y el Íkaro, La Cocina de Ramón, La Galería de Logroño, 'Kiro Sushi' y Juan Carlos Ferrando.

Este mediodía, Ferrando pasaba por los micrófonos de COPE Rioja. El chef, nacido en Buenos Aires, aprendió a cocinar siguiendo los cánones de la escuela francesa en el Liceo Francés de su ciudad natal, pero toda su trayectoria en España está ligada a La Rioja y al País Vasco, gastronomías que conoce y admira.

P- ¿Lo mejor de la gastronomía argentina?

R- Podría decirte la carne, pero me quedo con las empanadas.

P- ¿Y con qué se queda de la cocina francesa?

R- Sin duda, con los patés y algunas de sus salsas.

P- ¿Lo que más le gusta de la cocina vasca?

R- Con el País Vasco tengo un amor especial. Me casé con una vasca...(risas). Pero si tengo que elegir, me quedo con alguno de sus pescados.

P- ¿Qué es lo que más le gusta de la gastronomía riojana?

R- De La Rioja me encanta la huerta. Me gusta muchísimo. También los embutidos, el cordero...

P- ¿Cuál es su plato favorito?

R- Me gustan mucho los huevos fritos con patatas. Es una comida que suelo hacer en casa muchos domingos.

P- ¿Cuál es su bebida favorita?

R- El vino.

P- ¿Su postre favorito?

R- Quizá el tiramisú.

P- ¿Qué no le gusta comer a Juan Carlos Ferrando?

R- La remolacha. No me gusta como para no llegar a comerla, pero no me hace mucha gracia.

P- Acaba de obtener su primer SOL. ¿Qué será lo próximo?

R- Abrir el viernes y llenar el restaurante.

Juan Carlos afrontó la pandemia con el lanzamiento de su propuesta a domicilio ‘Ferrando a tu casa’, diseñada para “atender y dar respuesta a mis clientes, mantener el contacto con mis proveedores, tener al equipo trabajando dentro de las posibilidades y ocupar mi cabeza con actividad positiva”.

Ahora, el restaurante va recuperando paulatinamente la normalidad en sus aperturas, siempre en función de la normativa sanitaria vigente.

Este galardón inyecta una importante dosis de optimismo para Ferrando y su equipo: “Llega en el momento más oportuno. Seguiremos trabajando duro para mantener el nivel de calidad, servicio y crecimiento personal y profesional que siempre buscamos”.

Trayectoria profesional

El restaurante Casa Masip de Ezcaray fue su primera casa. Le siguieron Zortziko de Bilbao, Portalón de Logroño y Hotel Villa de Laguardia. Fue Jefe de Cocina del Hotel Viura en Villabuena de Álava y en la actualidad comparte su gran sueño en Logroño con las tareas de chef del Restaurante Mahasti de Hondarribia.