Ceniceros cesa a Bretón, que minutos después anuncia su candidatura a presidir el PP riojano: "Discrepancias"

El Comité Ejecutivo Regional del Partido Popular acuerda, a propuesta del presidente, José Ignacio Ceniceros, cesar a Alberto Bretón como secretario general, cargo que venía ocupando desde enero de 2020.

Las competencias correspondientes a la Secretaría General serán distribuidas, según se ha acordado, entre los miembros de la dirección del partido. En su intervención, el presidente del Partido Popular de La Rioja ha señalado que "es el momento de trabajar a conciencia para reconstruir el partido y prepararlo para las próximas elecciones". El acuerdo del Comité Ejecutivo Regional está refrendado por la dirección nacional del Partido Popular, que ha estado permanentemente informada de esta decisión, ha asegurado el PP riojano en un comunicado.

ALBERTO BRETÓN PRESENTARÁ CANDIDATURA

El hasta ayer secretario general del PP de La Rioja, Alberto Bretón, ha anunciado que presentará su candidatura a presidir el Partido Popular de La Rioja cuando se convoque el Congreso "con el objetivo de impulsar un proyecto de renovación, unidad y liderazgo que nos permita volver a gobernar en La Rioja".

Alberto Bretón realizaba este anuncio una vez que el Partido Popular emitía un comunicado de prensa informando del cese de Bretón como secretario general del PP riojano.

Bretón explica que, desde su nombramiento en enero del año pasado, "he enfocado gran parte de mi esfuerzo a impulsar la acción del partido en todos los ámbitos y a avanzar en la integración de las diferentes sensibilidades surgidas durante el Congreso de 2017".

En este sentido, explica, "me hubiese gustado continuar con esta tarea, pero lamentablemente ha sido imposible superar las discrepancias con el presidente del Partido, José Ignacio Ceniceros, principalmente a cuenta de lo que yo, y muchas voces dentro del partido, consideramos como una necesidad urgente para recuperar cuanto antes la confianza de los riojanos: la convocatoria del XVII Congreso Regional del Partido Popular y, por lo tanto, del proceso de Primarias".

Bretón explica que "siempre he estado al servicio de mi partido y lo seguiré estando de ahora en adelante, porque llevo en el corazón al PP y todo lo que significan estas siglas". Por eso, "seguiré trabajando intensamente como diputado del Parlamento de La Rioja para que el Partido Popular siga siendo la única alternativa de gobierno al Partido Socialista". El comunicado finaliza "dando las gracias a todos los cargos orgánicos que han hecho que mi trabajo sea mucho más fácil, a los alcaldes y concejales del Partido Popular por la comprensión y colaboración que siempre me han demostrado y a los más de 2.000 afiliados riojanos del PP por ser la fuerza que me empuja a seguir adelante".