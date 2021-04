La llegada de José Ignacio Ceniceros a la presidencia del Partido Popular de La Rioja, abril 2017, significó, sin duda, un momento convulso para un partido que dos años después fue fuertemente derrotado en las últimas elecciones autonómicas. Ceniceros, sin tener el favor de Génova, resultó elegido contra pronóstico presidente del PP de La Rioja. Proclamaba un estilo diferente, formas renovadas y una nueva etapa. Un buen arranque, que se desinflaba con rapidez porque el ritmo de Ceniceros es distinto. El factor sorpresa desaparecía y todo comenzaba a ser previsible y lento hasta que dejó a los pies de los caballos un gobierno y un partido político que en La Rioja para nada tiene el músculo de sus mejores momentos. Debilita no convencer a la opinión pública en general y no trabajar con acierto para unir a los tuyos en particular. En las últimas horas el presidente del Partido Popular de La Rioja se ve salpicado por otra de esas decisiones polémicas que resultan ciertamente dramáticas, como es cesar a un secretario general. “¡Va a ser un espectáculo...!”, exclamó alguien (se repitió varias veces) en ese Comité Ejecutivo Regional convocado con urgencia para comunicar y hacer pública la salida de Alberto Bretón. Se llevaba a cabo la propuesta únicamente decidida por Ceniceros, decisión dice el presidente de los populares riojanos “refrendada por la dirección nacional” que sí es cierto que ha estado informada del cese pero sin mediar palabra. En el urgente Comité hubo un mero observador conectado desde la sede nacional. La decisión tuvo para muchos de los presentes en la reunión extraordinaria un componente de complicada digestión pero poco pudieron hacer para frenar un veredicto, algunos lo intentaron, ya dictaminado tiempo atrás y motivado porque Ceniceros quiere una única candidatura en el próximo congreso del PP riojano, la oficial. Ceniceros justifica el cese de Bretón en que "estaba más preocupado por formular una candidatura para un próximo congreso regional" que de sus funciones al frente de la Secretaria General del PP riojano aunque tal vez es el propio Ceniceros quien está más preocupado de formular su candidato para un próximo congreso regional que de sus funciones al frente de la presidencia del PP riojano. Por cierto me constan hasta cuatro postulantes, uno Alberto Bretón que ya lo ha comunicado públicamente y otros tres, matizo todos varones. Ceniceros ya sabe a quién quiere. En su intervención, el presidente del Partido Popular de La Rioja señalaba que "es el momento de trabajar a conciencia para reconstruir el partido y prepararlo para las próximas elecciones", así que sin quererlo reconoce que desde el año 2017 no ha logrado con éxito esa tarea reconstructiva que se propuso. En esto Concha Andreu le gana por goleada que tendrá un próximo congreso más tranquilo porque además de gobernar en estos tiempos de pandemia está sabiendo entrelazar los hilos o fibras del Partido Socialista en La Rioja, el tejido estará hecho a mano. Ceniceros hace fechas que renunció a liderar un proyecto político, lo hizo al sentarse cómodamente en la mesa del Parlamento y renunciando a ser la voz del principal del grupo de la oposición. Remató esa renuncia de liderazgo anunciando en enero de 2020 que no optaría a reeditar el cargo de presidente del PP de La Rioja, ¡qué cosas tiene la hemeroteca!, aquel día aseguraba rediseñar la dirección del partido con Bretón en el número 2 para “buscar la unidad” y recuperar el poder. Hoy todo vuelve a ser turbio y tosco generando desunión, desconfianza y desconcierto ante un próximo y otoñal congreso regional. Hasta esa fecha se prolonga la batalla por la sucesión. El que quiera ser elegido nuevo presidente del PP riojano deberá asumir el liderazgo político desde el primer minuto y con toda su intensidad, todo el peso de la responsabilidad. Sean quienes sean los candidatos.