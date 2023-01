Este viernes 20 de enero hemos podido charlar unos minutos en COPE Rioja con una de las personas de nuestro país que mejor conoce las consecuencias derivadas del cambio climático y que apuesta por enfrentarlas de una manera racional, sostenible y económicamente viable.

Se trata de José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), a quien le vamos siguiendo la pista por cuanto es también un buen conocedor del potencial de nuestra región en lo que energía fotovoltaica se refiere.

"La potencia instalada de energía solar fotovoltaica constituye el 14 por ciento del total nacional, mientras que en La Rioja está en el 7 por ciento. La energía solar fotovoltaica supone un 6,7% de la energía generada en la Comunidad Autónoma, por debajo de la media nacional", ha explicado Donoso.

"La emergencia climática ha comenzado a sentirse en nuestras vidas y en el planeta. Efectos que se venían anunciando para años futuros, se han comenzado a concretar en este verano con temperaturas de récord, sequías prolongadas, incendios agravados por el calentamiento climático, escasez de agua… Y si hay un sector afectado por el cambio climático, ese es el mundo rural, para el que los parques fotovoltaicos pueden ser grandes aliados", ha considerado Donoso, quien también subraya que "hay que avanzar en el proceso deelectrificación y priorizar el autoconsumo".

El director general de UNEF afirma que la tecnología fotovoltaica "es una tecnología que no solo es la forma de producir electricidad mas inocua ambientalmente, sino que además es la forma mas económica de hacerlo".

"Las plantas fotovoltaicas pueden y deben ser reversibles", indica Donoso, "es decir, que cuando dentro de 25 años se desmonten, el suelo debe estar no igual sino mejor que antes de instalar la planta. No es necesario remover el suelo fértil ni instalar cimentaciones de hormigón, ya que los paneles se hincan. Y con las medidas de renaturalización adecuadas, instalando nidales, hoteles de insectos, humedales, majanos, etc, la biodiversidad dentro de la planta termina siendo superior al ecosistema de su entorno", ha concluido el director general de UNEF.