El próximo 5 de mayo se pone a la venta en España la ópera prima del conocido montañero y periodista norteamericanoJon Krakauer, titulado 'La maldita obesión de subir montañas'.









Relatos al filo de lo imposible sobre los miedos, la adicción al riesgo y los fracasos que rodean al mundo del montañismo, contados por Jon Krakauer (Brookline, Massachusetts; 12 de abril de 1954), referente esencial del periodismo contemporáneo de investigación y la literatura de montaña.

Una colección de 12 ensayos y artículos aparecidos en las revistas Outside y Smithsonian, que se convirtieron en el primer libro de Krakauer, una obra única que habla del alpinismo desde todos los puntos de vist

'Bendita' obsesión

De no haber sido escalador y amante apasionado de la montaña, quizá nadie sabría de él apenas nada. Pero solo tal vez. Lo cierto es que el destino quiso que este norteamericano se convirtiera no sólo en un reputado montañero, sino también en periodista, escritor y divulgador reconocido por sus libros sobre alpinismo.









"Quien no escala montañas solo puede hacerse una vaga idea de lo que significa, si es que llega a hacerse alguna. Rodean al montañismo tantas historias de valentía y adversidades que a su lado los demás deportes parecen juegos de niños. El propósito de este libro es acabar en parte con este misticismo desbocado y dejar que entre un poco de luz. Los escaladores no suelen estar mal de la cabeza. Lo único que les pasa es que están infectados por una cepa de la condición humana especialmente virulenta. Creo que, al acabar el libro, el lector comprenderá mejor no solo por qué los escaladores escalan, sino por qué son tan propensos a que subir montañas se les convierta en una maldita obsesión".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Jon Krakauer

Es un periodista, escritor y montañista estadounidense, reconocido por sus libros sobre alpinismo y sus libros de investigación en los que es un referent

Krakauaer es autor de ocho libros entre los que destacan Hacia rutas salvajes y Mal de altura, y ha recibido el Premio Nacional de Literatura de la Academia Americana de las Artes y las Letras.Según la cita del premio, "Krakauer combina la tenacidad y el coraje de la mejor tradición del periodismo de investigación con la elegante sutileza y la profunda comprensión del escritor nato".