El Club Taurino Arnedano ha renovado recientemente la junta directiva que dirigirá esta entidad taurina durante los próximos cuatro años. A partir de ahora será el joven arnedano Javier Rubio Miranda quien ocupe la presidencia, y lo hará acompañado por un equipo integrado, al completo, por aficionados jóvenes. Esta renovación se ha producido de manera ordinaria tras vencer el periodo de cuatro años del anterior equipo directivo. De esta manera, Rubio releva a Víctor Bravo Eguizábal en este cargo.

En la nueva directiva continúan todos los integrantes de la junta anterior, pero también se han sumado nuevas incorporaciones, con las “que se unirán fuerzas y apoyos para tratar de impulsar un mayor número de acciones que pongan en valor el carácter cultural de la tauromaquia y traten de fomentarla enArnedo”.

Entre los directivos que continúan, además de Javier Rubio, quien hasta ahora ha desempeñado las funciones de secretario, están Jesús Rubio, ahora como vicepresidente;María Salcedo, como nueva secretaria;Andrea León, como tesorera;Marta Garrido, como vocal representante de la sección juvenil, y como vocales figuran Manuel Castillo, Víctor Bravo y Javier De Blas. Entre las nuevas incorporaciones, está Lucía Pascual, última dama del Club Taurino de Arnedo y reina de las fiestas de San Cosme y San Damián 2019; Álvaro Chamadoira, Jorge Pérez, Mario Pérez y Raquel Del Río. En total trece jóvenes de entre 19 y 32 años para seguir promocionando la tauromaquia en la ciudad del calzado.

Objetivos

En declaraciones a COPE Rioja, el nuevo presidente explica que “el objetivo de este nuevo equipo es impulsar la tauromaquia entre los jóvenes, llevando a cabo actividades que sean de su interés, pero todo ello sin olvidar la esencia del Club y sus actos más tradicionales. En Arnedo hay una gran afición joven a los toros, una afición que no oculta su interés por la tauromaquia, pero a la que hay que llegar y animar para que participe en las actividades y para que disfrute de la tauromaquia”, añade. Además, subraya que “aunque la situación es complicada, la nueva junta tiene muchas ganas en comenzar a realizar actividades siempre y cuando la crisis sanitaria lo permita, para que la cultura y la afición por los toros no se olvide en Arnedo”. El joven presidente defiende que “Arnedo es taurino le pese a quien le pese, y prueba de ello es la gran feria de novilladas que durante décadas se ha consolidado como una de las ferias de referencia a nivel internacional en nuestra ciudad. Si los arnedanos no hubiesen respondido, esta feria no iría ya por su cuadragésimo séptima edición”.

Nueva sección juvenil del Club

Sobre la nueva sección juvenil, Círculo Jóvenes Taurinos de Arnedo, Javier Rubio ha explicado que con ella pretenden acercarse de una manera «más directa” a los futuros aficionados a la fiesta, y así conseguir “que se involucren con el Club y la tauromaquia arnedana”.