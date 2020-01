Javier Cámara recoge el Premio Feroz como mejor actor protagonista de serie por 'Vota Juan'

Partía como favorito y lo ha conseguido. El actor riojano Javier Cámara ha conseguido el galardón como mejor actor protagonista de serie por ‘Vota Juan’, la comedia en la que da vida a un ministro de Agricultura no especialmente brillante que tiene sueños de grandeza.

«Vivan los guionistas», ha señalado Cámara sobre el escenario, antes de acordarse de Andrés Pajares: «Gracias, Alcobendas. Viniendo hacia aquí he reconocido las calles donde rodaba ‘Ay señor, señor’. No es un chiste, me podría echar a llorar ahora mismo. Un saludo para Andrés Pajares si es que todavía vive, que creo que sí».

'Vota Juan', la serie de ficción de TDT que ha sido grabada en parte por las calles de Logroño, le ha llevado hasta este Premio Feroz que se otorgó ayer.

Este año se estrena la secuela de la serie. El personaje interpretado por Javier Cámara vuelve a Logroño, de donde fue alcalde, para crear un nuevo partido. Javier Cámara estuvo rodando exteriores en la capital riojana, "Logroño va a estar muy presente en la serie, para bien o para mal", según señalaba Javier Cámara durante el rodaje.

Una gala en la que 'Dolor y gloria' de Almodóvar arrasó con 6 galardones. La ceremonia contó con la presencia del ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, quien se estrenó así en su nuevo cargo.

Entre otros, ha conseguido los galardones a: Mejor película dramática, Mejor dirección, Mejor guion, Mejor actor protagonista o Mejor actriz de reparto.

El Feroz a la Mejor comedia ha sido para 'Ventajas de viajar en tren, mientras que en el apartado de ficción televisiva, 'Hierro' ha recibido el Premio Feroz a Mejor serie dramática, y el premio a Mejor serie de comedia ha sido para 'Vida perfecta'.

La séptima edición de estos premios, que votan los socios de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), se celebró en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas y estuvo conducida por la actriz María Hervás.