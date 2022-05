Jaime García-Calzada (Cámara de Comercio La Rioja): "El turismo va a ser el que saque las castañas del fuego"

Los datos de primer trimestre del año de la economía riojana "no son malos", pero preocupa la posibilidad de un retraso en la recuperación a niveles prepandemia, no ya para final de este año, sino ya entrado el 2023.

Es la interpretación que ha hecho este jueves el presidente de la Cámara de Comercio, Jaime García-Calzada, del resultado de la Encuesta de Coyuntura Económica de La Rioja de enero a marzo de 2022, en la que se expresa la preocupación empresarial general por la ralentización del crecimiento de las ventas, la inflación y la evolución de los precios industriales.

La Encuesta, según ha apuntado el director general de la Cámara, Florencio Nicolás, apunta al Turismo como el sector riojano con mejor comportamiento en ventas en este primer trimestre del año, seguido por la Industria, Comercio y Otros Servicios, todos ellos en positivo, con la Construcción como el sector con peor dato.

Sobre la cifra de negocios, el primer trimestre del año cierra, en su forma agregada, con un saldo neto positivo de 19 puntos en la variable cifra de negocio. El 43% de las empresas riojanas encuestadas refieren haber aumentado sus ventas frente a un 24% de las mismas que indica un descenso durante estos tres primeros meses. Para el 33% restante sus cifras de negocio se han mantenido estables en comparación con el mismo trimestre del ejercicio 2021. En el segundo trimestre, se prevé un escenario de estabilidad para la mitad de las empresas y una mejoría al alza para un 40% de las mimas.

En cuanto al empleo, esta variable se ha mantenido estable para el 67% de las empresas consultadas junto a un 26% de las mismas que ha realizado nuevas incorporaciones a sus plantillas. El saldo neto se sitúa en un 19% en este trimestre bajando hasta un 7% en las previsiones para el segundo trimestre del año. Un 83% de los empresarios prevén mantener intactos sus equipos para el segundo trimestre. Respecto a los precios, un 65% ha mantenido sus precios durante este comienzo de año mientras un 25% los ha subido en comparación con el primer trimestre del 2021. Dos tercios de las empresas consultadas prevé estabilidad para los próximos tres meses mientras un 11% tiene previsto un descenso de precios Y, en cuanto a la inversión, un 68% de los encuestados ha referido un aumento de sus inversiones frente a un escaso 3% que las ha visto disminuir. De cara al segundo trimestre un 51% prevé seguir aumentando este capítulo junto a un 47% cuya previsión es mantener las ya existentes.

"VER DE DONDE VENIMOS"

Datos, como ha insistido García-Calzada, que "no son malos", pero sobre los que ha matizado que "hay que tener en cuenta que se comparan con el contexto de 2021, cuando estábamos bastante peor", ante lo que, teniendo en cuenta "que el crecimiento en La Rioja en el último trimestre está en 0", la preocupación es "cuándo vamos a alcanzar el nivel de referencia, el de 2019". Para el presidente de la entidad cameral, entre lo que apuntan los datos "está lo que pasa siempre, que va a ser el Turismo el que saque las castañas del fuego de la crisis", pese a ser un sector "que no está bien tratado por el Gobierno", en referencia al Ejecutivo central, "con algunos de sus miembros que dicen que es una industria caduca y sin valor añadido, lo que se dice cuando no se sabe de qué se habla". Y, en este marco, ha planteado "la gran preocupación del panel de opinión de los empresarios por tres aspectos: el no crecimiento de las ventas, la inflación y los precios industriales". En el primer caso, "ya sabemos que el crecimiento de La Rioja en el primer trimestre ha sido 0".

"Esto es muy preocupante, porque no se va a llegar hasta 2023 a todo lo perdido" por la pandemia, ha señalado, ya que la pérdida superó un 9 por ciento, mientras que en 2021, la recuperación fue algo por encima del 4 por ciento "y con lo que se espera para este año 2022, tendríamos que crecer más de un 4,5 por ciento", algo que ve difícil. En el caso de la inflación, "la que nos preocupa es la subyacente", que, según sus datos, puede llegar al 6 o 6,5 por ciento a final de año, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo. Por eso, ha llamado a "no cometer la equivocación de indexar los salarios a la inflación, y lo mismo podríamos decir de las pensiones o de los salarios de los funcionarios". En cuanto a los precios industriales, García-Calzada ha incidido en que "en España han crecido un 46%, quince puntos por encima de la media de la UE, de modo que ya no somos la economía europea que más va a crecer, ya nos supera Portugal, y nos va alcanzando el resto". "Hay que tener mucha prudencia para el futuro, porque este año no se va a llegar a la casilla de salida en la que estábamos en el año 2019", ha afirmado.

"SE NECESITA UN REVULSIVO"

Para el presidente de la Cámara de Comercio, por todo ello, "vamos viendo como la economía riojana, poco a poco, va languideciendo, y necesita un revulsivo para volver a crecer y ser competitiva". "Se está -ha añadido- depositando toda la confianza en los Fondos UE, pero las empresas nos dicen que no están llegando todo lo rápido que deberían llegar". "Convocatorias cortas, muy farragosas, con mucho papeleo y burocracia infinita" son algunas de las quejas sobre el acceso a estos fondos, sobre todo por parte de las pymes y los autónomos "que son la gran mayoría de nuestro tejido empresarial, y que ven muy difícil llegar a ellos", por lo que "están decepcionados, hay que darles una vuelta para que lleguen de verdad a todas las empresas, y no solamente a las grandes". Un panorama, en resumen, "marcado por la incertidumbre y la falta de confianza, la 'Marca España' está por los suelos, con lo que costó ponerla donde estaba". "La economía está muy ideologizada, que es lo peor, la economía no se puede ideologizar, porque, si se hace eso, ya no es economía, es otra cosa", ha finalizado Jaime García-Calzada.