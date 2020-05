Izquierda Unida recuerda a la presidenta de La Rioja: "Quién le ha traído aquí"

La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Henar Moreno, ha pedido hoy a la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, que esté "a la altura" y renueve a los profesionales sanitarios. Moreno ha intervenido hoy, en el pleno monográfico en el que Andreu ha rendido cuentas de la gestión del coronavirus recordando a la presidenta "quién le ha traído aquí".

De este modo, y apelando al Pacto de Gobernabilidad, ha afirmado: "No tiene ni pies ni cabeza que no se renueve a los profesionales sanitarios que estaban en paro y no han dudado en jugarse la vida", ha dicho. Andreu le ha contestado: "En Salud no se ha despedido a nadie, se han terminado contratos de personas que han colaborado multiplicando su esfuerzo por mil, y las vamos a ir considerando para nuevos contratos, no les dejaremos de lado porque han sido el pilar".

Moreno también le ha reprochado la gestión de la brecha digital y ha criticado duramente que "se pidan voluntarios" para el próximo curso escolar. Por otro lado, ha reivindicado un "nuevo modelo productivo".

Andreu ha estado de acuerdo en la necesidad de que "nadie se quede atrás". "Esta crisis creará vulnerabilidad y aumentará la de aquellos que más lo sufren", ha reconocido. Ha creído que se debe "reflexionar" acerca de cómo se va a afrontar la Educación. "Hay que revisar el presupuesto para garantizar de nuevo la igualdad de oportunidades", ha dicho dando por hecho que la enseñanza presencial va a estar complementada con la educación a distancia.