A Izquierda Unida no le gusta como funciona la Consejería de Educación

Desde el Área de Educación de Izquierda Unida de La Rioja, "mostramos nuestra preocupación y malestar por la situación de desorganización, caos y falta de criterios en la Consejería de Educación y Cultura".

Un caos organizativo y de gestión que ha supuesto que, en las últimas semanas, hayan dimitido un subdirector general y tres jefes de servicio sin que se haya dado ninguna explicación, ni se hayan realizado nuevos nombramientos, y con una directora general de Educación desaparecida y que nadie sabe qué funciones realiza exactamente", apunta en un comunicado Izquierda Unida (IU), formación que suscribió con el PSOE un acuerdo programático y de gobierno para esta Legislatura.

Por otro lado, IU denuncia que la Consejería que, a día de hoy, aún no ha presentado unPlan de Contingencia a los centros educativos para encarar el nuevo curso cuando se comprometió a presentarlo el día 24 de junio. Una Consejería que hasta el momento "no garantiza la seguridad sanitaria del alumnado y del profesorado para el próximo curso. Las familias riojanas deben estar tranquilas cuando sus hijos e hijas acudan a la escuela en septiembre, pero hasta el momento no ha habido un gesto, una palabra, un plan o alguna directriz clara que les asegure que los centros educativos podrán cumplir las medidas sanitarias recomendadas".

Izquierda Unida también critica que la Consejería de Educación "aún no sabe cuándo sacará las becas de libros, pero que sí ha tenido tiempo y dinero para presupuestar un gasto de 1.400.000 euros en un programa de escuela de verano que, entendiendo y apoyando que se puedan beneficiar niños y niñas con necesidad de apoyo educativo, ha supuesto un verdadero “traje a medida” para la Fundación Promete de la que, casualmente, el consejero, Luis Cacho, fue presidentey la directora general de Educación, María Josefa Iriarte, fue directiva y que ha sido la que ha realizado la formación dentro de este proyecto.

"Una Consejería que se comprometió a suprimir aquellas líneas de conciertos educativos que no cumplieran su función social y se cubrieran las plazas en la escuela pública y ha hecho justo lo contrario, vulnerando el pacto firmado con Izquierda Unida para un modelo de escolarización más justo, equitativo y que garantice la igualdad de oportunidades. Y un consejero, Luis Cacho, al que hay que reconocerle el enorme mérito de haber decepcionado y puesto en pie de guerra a toda la comunidad educativa".

Desde Izquierda Unida, señalan que "es urgente que el Gobierno de La Rioja tome medidas y ponga orden en esta situación".