La "intrascendencia" de César Brandon Ndjocu, esta tarde en Logroño

“Escribo poesía para todo aquel que la quiera interpretar. Para toda aquella persona que quiera encontrar, no algo que le va a cambiar la vida, porque eso estoy seguro que no va a pasar, pero sí que quiera ver algo bonito, tal vez algo que le haga reflexionar, que le evoque buenos recuerdos. Escribo para intentar retar muchísimas cosas que están establecidas”.

Así respondía César Brandon Ndjocu este mediodía a nuestra pregunta sobre los destinatarios de su obra. Una poesía que se está vendiendo magníficamente bien en España y de la que podremos escuchar algunos fragmentos esta tarde, a partir de las siete y media, en el centro cultural Ibercaja de la calle Portales de Logroño.

Allí, acompañando al director del aula que es Andrés Pascual, estarán dos jóvenes poetas que están viviendo un gran momento en nuestro país. Junto a César estará también Loreto Sesma, todo un fenómeno surgido de Youtube y las redes sociales, que llega a Logroño con la reedición de 'Naufragio en la 338', el poemario que la dio a conocer al gran público con apenas diecisiete años.

Un antes y un después de 'Got Talent'

César Brandon, nacido en Guinea Ecuatorial hace 27 años, fue el ganador de 'Got Talent España' en su edición de 2018, gracias a la interpretación de una de sus obras dedicada a su madre. “Soy consciente de que de no haber ganado ese concurso, probablemente hoy no estaría aquí”, ha reconocido el escritor. “Pero también te digo que por el respeto que le tengo y le debo a mi madre, seguro que al final hubiese logrado alcanzar mi sueño, que se parece mucho al momento que estoy viviendo en la actualidad”.

César acaba de presentar su tercer libro, titulado 'Akeva', un relato conmovedor en el que el lector descubrirá, a través de un diario, los secretos más íntimos de Eva, la protagonista, una joven con una vida llena de enigmas. Un texto entre la narrativa y la poesía que no dejará indiferente a nadie.

Tras sus éxitos 'Las almas de Brandon' y 'Toda la felicidad del Universo', el autor nos presenta ahora “una historia intrascendente por si no vuelves a saber de mí”, su obra más ambiciosa.