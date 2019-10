La Interprofesional y el Consejo Regulador de la DOC Rioja aplazan a 2021 el incremento de la masa vegetal

La Organización Interprofesional del Vino de Rioja y el Consejo Regulador han decidido aplazar lo aprobado, en octubre de 2018, sobre el incremento de la masa vegetal, posponiendo el reparto de 2020 a 2021.

El acuerdo "reafirma el objetivo de seguir garantizando la continuidad del modelo de desarrollo sostenido de Rioja, apostando por un reparto de la superficie más social mediante un crecimiento ordenado", señala en una nota el Consejo Regulador.

Según el Consejo Regulador de la DOC Rioja, "se trata de una decisión con efecto a medio plazo que se basa, principalmente, en la expectativa de crecimiento en ventas y valor basado en el efecto esperado de las últimas decisiones estratégicas llevadas a cabo por la Denominación en un escenario tan complejo como es el actual".

El acuerdo, recalca Fernando Salamero, presidente del Consejo Regulador, “manifiesta la prudencia del sector y reitera el convencimiento de éste por la continua apuesta de la calidad, en este caso por el crecimiento ordenado de la masa vegetal para poder satisfacer la demanda de los mercados en un momento tan crucial”.



Para el reparto en 2021, se reafirma la fijación de superficie máxima admisible por beneficiario de 1 hectárea y se acuerda informar favorablemente la obligatoriedad, exclusivamente para las personas físicas, de que el solicitante haya estado dado de alta en el Régimen de la Seguridad Social de actividad agraria durante, al menos, 2 años de dentro de los cinco anteriores a la presentación de la solicitud.

Se subraya también la improbabilidad de que la masa vegetal pueda incrementarse, bien por vía de replantaciones generadas por arranques efectuados fuera del territorio de la Denominación, o por conversión de derechos que también se hayan generado fuera de la misma.

Por otra parte, Grupo Rioja se mantiene firme en la necesidad de un crecimiento ordenado de la superficie de viñedo para poder atender a la demanda del mercado, preservando la calidad de Rioja. En coherencia con este principio, en el Pleno de hoy ha defendido el cumplimiento del acuerdo alcanzado en octubre de 2018 en materia de plantaciones, que fue apoyado por el 82,5% del sector y donde el propio Grupo hizo cesiones muy relevantes.

Sin embargo, y ante la solicitud de la rama productora de revisar el acuerdo, la asociación ha accedido a aplazar el reparto de nuevas plantaciones hasta 2021, mostrando una vez más su flexibilidad para alcanzar acuerdos con el máximo consenso, explica en un comuinicado Grupo Rioja.

Sin embargo, Grupo Rioja considera que "los acuerdos están para cumplirse, ya que la modificación continuada de los mismos hace que la imagen que se transmite al exterior no sea positiva". En este sentido, recuerda que ya apoyó un aplazamiento de la superficie a repartir en 2018, a solicitud del sector productor, debido a que los criterios de reparto generaban mucha controversia.

Esta cuestión, matiza Grupo Rioja, ha quedado subsanada por los actuales criterios, que garantizan un reparto mucho más social al limitar a 1 hectárea el máximo a solicitar por explotación.

Grupo Rioja recuerda que las hectáreas que se repartan en 2021, entrarán en producción, como pronto, en 2025, por lo que se trata de una planificación a medio y largo plazo que no se puede someter continuamente a revisión por los datos a corto plazo. Las bodegas de la agrupación tienen confianza en la recuperación de las ventas en ese periodo y, de hecho, están realizando inversiones destinadas a incrementar y mejorar su capacidad de elaboración y crianza, dando muestra de su decidida apuesta por Rioja.

La asociación bodeguera recuerda que de la superficie aprobada en el periodo anterior (2016-2018), apenas se han plantado 250 hectáreas que, si se suman a las 1.768 hectáreas que se repartirán en 2021, (correspondientes al periodo 2019-2021), el incremento medio en 6 años será del 0,5% anual, muy inferior al 1,5% de crecimiento medio anual registrado en los últimos 30 años. Dicha cifra, además, sería un límite máximo, que probablemente no se alcance por el sistema de reparto que existe a nivel nacional. En todo caso, serán los viticultores de la denominación los que tengan la última palabra al respecto, ya que, si no solicitan la ampliación de superficie, ésta no se puede llevar a cabo.

Grupo Rioja considera que la Denominación debe crecer en superficie con el fin de estabilizar la producción de Rioja en el entorno a los rendimientos tipo (6.500 kilos en tintas y 9.000 en blancas), ya que la experiencia de los últimos años muestra que, con demasiada frecuencia, el sector se ve obligado a fijar rendimientos superiores para abastecer el mercado.

El incremento o reducción de rendimientos debe ser una herramienta puntual para mantener el equilibrio en Rioja, por lo que la asociación de bodegas se compromete a buscar un sistema que estabilice la producción amparada en los rendimientos tipo.